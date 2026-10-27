Apple удалила из российского App Store приложение для подключения к VPN

Американская корпорация Apple по требованию Роскомнадзора удалила из российского сегмента App Store VPN-клиент Incy для подключения к VPN-серверам. Об этом сообщили разработчики приложения, получившие официальное уведомление от компании в ночь на 27 октября.

Приложение служило альтернативой ранее заблокированному сервису Happ. В других региональных каталогах App Store сервис остается доступным.

В сообщении Apple указано, что удаление произведено в связи с требованиями Роскомнадзора и положениями статьи 15.1 закона РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который регулирует блокировку ресурсов с запрещенным содержанием. Разработчики Incy сообщили, что ищут способы восстановления доступа к сервису для пользователей из РФ.

Источник: Заявление разработчиков Incy.

Ранее Apple уступила требованиям надзорных органов РФ и перенесла базы данных с информацией о российских пользователях в Россию. Там к ним получил доступ Роскомнадзор.

С июля по сентябрь 2024 года компания Apple удалила 60 VPN-приложений из российского App Store, увеличив общее количество недоступных приложений для обхода блокировок до 98.

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