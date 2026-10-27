苹果从俄罗斯App Store下架了一款用于连接VPN的应用程序

美国苹果公司应俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局（Roskomnadzor）的要求，已从俄罗斯地区的App Store下架了用于连接VPN服务器的VPN客户端Incy。该应用的开发者表示，他们于10月27日凌晨收到了苹果公司的正式通知。

该应用曾作为此前被封禁的Happ服务的替代方案。在App Store的其他地区应用商店中，该服务仍可正常使用。

苹果公司在通知中指出，此次下架是根据俄罗斯联邦通信监督局的要求，以及俄罗斯联邦《关于信息、信息技术及信息保护》法律第15.1条的规定进行的，该条款规范了对含有违禁内容资源的封锁措施。 Incy的开发者表示，他们正在寻求恢复俄罗斯用户访问该服务的途径。

来源：Incy开发者的声明。

此前，苹果公司已屈从于俄罗斯监管机构的要求，将包含俄罗斯用户信息的数据库迁移至俄罗斯境内。俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局（Roskomnadzor）已获得了这些数据的访问权限。

2024年7月至9月期间，苹果公司从俄罗斯App Store下架了60款VPN应用，使无法访问的用于绕过封锁的应用总数增至98款。

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