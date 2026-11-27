Rosyjskiemu Ministerstwu Rozwoju Cyfrowego nie udało się dojść do porozumienia z firmą Apple w sprawie przywrócenia państwowego komunikatora Max do App Store oraz włączenia 5G w iPhone'ach. Poinformował o tym szef resortu Maksut Shadaev. Na pytanie, czy udało się osiągnąć porozumienie z firmą, minister odpowiedział przecząco.

Obecnie posiadacze iPhone'ów w Rosji nie mogą korzystać z sieci 5G z powodu ograniczeń w systemie operacyjnym iOS. Aby uruchomić tę technologię, Apple musi zaktualizować ustawienia rosyjskich operatorów komórkowych. Jednak firma nie współpracuje z nimi od 2022 roku, po wybuchu wojny na pełną skalę.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Apple usunęło z rosyjskiego App Store aplikację umożliwiającą połączenie z VPN.

Wcześniej firma Apple uległa żądaniom organów nadzorczych Federacji Rosyjskiej i przeniosła bazy danych zawierające informacje o rosyjskich użytkownikach do Rosji. Tam dostęp do nich uzyskał Roskomnadzor.

Od lipca do września 2024 roku firma Apple usunęła 60 aplikacji VPN z rosyjskiego App Store, zwiększając łączną liczbę niedostępnych aplikacji służących do omijania blokad do 98.

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