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27 листопада співголова ультраправої німецької партії «Альтернатива для Німеччини» Аліса Вайдель заявила, що Україна має визнати поразку та погодитися на передачу Росії захоплених територій заради мирної угоди.

Вона вважає, що без територіальних поступок Путін не припинить війну, а Росія не погодиться на менше, ніж створення так званого буфера безпеки між собою та НАТО.

Вайдель також заявила, що Москва не відмовиться від претензій на весь Донбас і захоплені російською армією території. Вона звинуватила Україну в обстрілах Донецької та Луганської областей до 2022 року, заявивши, що цю тему нібито замовчують.

Окремо політикиня стверджує, що війну потрібно було завершити ще у 2022 році, коли в Стамбулі обговорювали умови мирної угоди. За її словами, тодішні пропозиції були вигіднішими для України, а до відмови від домовленостей Київ нібито підштовхнув Захід, зокрема Велика Британія, сформувавши у президента Володимира Зеленського хибні очікування.

Аліс Вайдель, лідер партії AfD, яка отримала найбільшу кількість голосів у Німеччині, назвала президента України Володимира Зеленського "звичайним злодієм" і "фінансовим вампіром", зазначивши, що її країна потребує порятунку саме від внутрішніх проблем, а не через допомогу Україні.

У Німеччині в керівництві партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) триває конфлікт між її очільниками Алісою Вайдель і Тіно Хрупаллою.

У Німеччині внутрішнє листування партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD), яке, за даними Der Spiegel, було зламане, свідчить, що одна з лідерок партії Аліса Вайдель раніше прагнула зупинити Бйорна Гьокке.

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