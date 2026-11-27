11月27日，德国极右翼政党“德国选择党”联合主席阿莉莎·魏德尔表示，乌克兰应承认失败，并同意将被占领土移交给俄罗斯，以换取和平协议。

她认为，如果不作出领土让步，普京不会停止战争，而俄罗斯绝不会接受低于在自身与北约之间建立所谓安全缓冲区的要求。

魏德尔还表示，莫斯科不会放弃对整个顿巴斯地区以及被俄军占领的领土的主张。她指责乌克兰在2022年之前对顿涅茨克州和卢甘斯克州进行炮击，并声称这一话题似乎被刻意掩盖了。

此外，这位女政客还声称，战争本应在2022年就结束，当时各方正在伊斯坦布尔商讨和平协议的条款。 据她称，当时的提议对乌克兰更为有利，而基辅之所以拒绝这些协议，据称是受西方（特别是英国）的怂恿，导致总统弗拉基米尔·泽连斯基产生了错误的期望。

阿丽丝·魏德尔， 德国得票率最高的政党德国选择党（AfD）领导人，将乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基称为普通小偷和金融吸血鬼，并指出德国需要解决的正是国内问题，而非通过援助乌克兰来实现。

在德国，德国选择党（AfD）领导层中，党魁阿丽丝·魏德尔与蒂诺·克鲁帕拉之间的冲突仍在持续。

据《明镜周刊》报道，德国“德国选择党”（AfD）的内部通信遭黑客入侵，相关记录显示，该党领导人之一阿丽莎·魏德尔此前曾试图阻止比约恩·霍克。

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