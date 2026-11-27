27 listopada współprzewodnicząca skrajnie prawicowej niemieckiej partii „Alternatywa dla Niemiec” Alisa Weidel oświadczyła, że Ukraina powinna uznać porażkę i zgodzić się na przekazanie Rosji zajętych terytoriów w imię porozumienia pokojowego.

Uważa ona, że bez ustępstw terytorialnych Putin nie zakończy wojny, a Rosja nie zgodzi się na nic mniejszego niż utworzenie tak zwanego bufora bezpieczeństwa między sobą a NATO.

Weidel stwierdziła również, że Moskwa nie zrezygnuje z roszczeń dotyczących całego Donbasu i terytoriów zajętych przez armię rosyjską. Oskarżyła Ukrainę o ostrzał obwodów donieckiego i ługańskiego do 2022 roku, twierdząc, że temat ten jest rzekomo przemilczany.

Osobno polityk twierdzi, że wojnę należało zakończyć już w 2022 roku, kiedy w Stambule omawiano warunki porozumienia pokojowego. Według niej ówczesne propozycje były korzystniejsze dla Ukrainy, a do wycofania się z porozumień Kijów rzekomo skłonił Zachód, w szczególności Wielka Brytania, budząc u prezydenta Wołodymyra Zełenskiego fałszywe oczekiwania.

Alice Weidel, przywódczyni partii AfD, która uzyskała największą liczbę głosów w Niemczech, nazwała prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego „zwykłym złodziejem” i „finansowym wampirem”, zaznaczając, że jej kraj potrzebuje ratunku właśnie przed problemami wewnętrznymi, a nie poprzez pomoc dla Ukrainy.

W Niemczech w kierownictwie partii „Alternatywa dla Niemiec” (AfD) trwa konflikt między jej przywódczyniami Alicją Weidel i Tino Chrupallą.

W Niemczech wewnętrzna korespondencja partii „Alternatywa dla Niemiec” (AfD), która według danych magazynu „Der Spiegel” została zhakowana, wskazuje, że jedna z liderów partii, Alisa Weidel, wcześniej starała się powstrzymać Björna Hökkego.

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