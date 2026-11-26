В США компания Neuralink сообщила о разрешении Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) начать ключевое клиническое испытание имплантируемого интерфейса мозг — компьютер LINK. В исследовании сможет принять участие ограниченное число пациентов с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) — прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием, поражающим нервные клетки, контролирующие произвольные движения.

Безопасность и управление устройствами

Как сообщает Engadget, разрешение FDA было предоставлено для экспериментального исследования. Испытание должно оценить, могут ли участники управлять цифровыми устройствами с помощью мыслей, а также проверить долгосрочную безопасность, эффективность и надежность системы.

Согласно заявлению Neuralink, исследование сосредоточится на функциональных результатах, которые могут повысить самостоятельность людей в повседневной жизни. Компания получила разрешение на набор участников и проведение испытания по утвержденному клиническому протоколу.

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Как работает система

В нынешней системе Neuralink имплант N1 хирургически устанавливают в череп. Затем робот R1 вводит в мозг гибкие электроды. Программное обеспечение интерпретирует связанную с движениями нейронную активность и преобразует сигналы в команды для управления компьютером или другими цифровыми устройствами.

По данным Neuralink, в ее исследованиях уже приняли участие более 30 человек. В прошлом году компания заявила, что ее первый участник с БАС Брэдфорд Смит смог общаться, используя только сигналы мозга.

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