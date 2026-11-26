W Stanach Zjednoczonych firma Neuralink poinformowała o uzyskaniu zgody amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) na rozpoczęcie kluczowego badania klinicznego wszczepianego interfejsu mózg-komputer LINK. W badaniu będzie mogła uczestniczyć ograniczona liczba pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS) — postępującą chorobą neurodegeneracyjną, która uszkadza komórki nerwowe kontrolujące ruchy dowolne.

Bezpieczeństwo i sterowanie urządzeniami

Jak informuje Engadget, zgoda FDA została udzielona na badanie eksperymentalne. Badanie ma ocenić, czy uczestnicy mogą sterować urządzeniami cyfrowymi za pomocą myśli, a także sprawdzić długoterminowe bezpieczeństwo, skuteczność i niezawodność systemu.

Według oświadczenia Neuralink badanie skoncentruje się na wynikach funkcjonalnych, które mogą zwiększyć samodzielność ludzi w codziennym życiu. Firma uzyskała zgodę na rekrutację uczestników i prowadzenie badania zgodnie z zatwierdzonym protokołem klinicznym.

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Jak działa system

W obecnym systemie Neuralink implant N1 jest chirurgicznie umieszczany w czaszce. Następnie robot R1 wprowadza do mózgu elastyczne elektrody. Oprogramowanie interpretuje aktywność neuronalną związaną z ruchami i przekształca sygnały w polecenia do sterowania komputerem lub innymi urządzeniami cyfrowymi.

Według danych Neuralink w jej badaniach uczestniczyło już ponad 30 osób. W ubiegłym roku firma oświadczyła, że jej pierwszy uczestnik z ALS, Bradford Smith, zdołał komunikować się, wykorzystując wyłącznie sygnały mózgowe.

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