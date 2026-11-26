Prezenterka telewizyjna Nailia Asker-zade, którą określa się jako konkubinę szefa rosyjskiego banku VTB Andrieja Kostina, zainwestowała w projekt kryptowalutowy założyciela Telegrama Pawła Durowa.

Informację tę podaje serwis „Ważne historie”, powołując się na wewnętrzne dokumenty Deutsche Banku. W raporcie banku za rok 2019 Asker-zade figurowała wśród inwestorów, którzy wzbudzili podejrzenia działu finansowego.

Kwota jej inwestycji nie jest znana. W pierwszej fazie Durov pozyskał środki w wysokości od 20 mln dolarów, a w drugiej – od 1 mln dolarów.

W 2018 roku Telegram pozyskał 1,7 mld dolarów na stworzenie platformy blockchain TON, emisję kryptowaluty Gram oraz rozwój komunikatora. Nie udało się jednak uruchomić kryptowaluty z powodu zastrzeżeń amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych, która uznała sprzedaż tokenów za niezgodną z prawem. W 2020 roku Telegram zgodził się zwrócić inwestorom ponad 1 mld dolarów.

Wśród innych inwestorów TON znalazła się Olga Gruzdiewa, żona rosyjskiego miliardera i byłego gubernatora obwodu tulskiego Władimira Gruzdiewa. Zgodnie z dokumentami Deutsche Banku zainwestowała ona 40 mln dolarów. Wśród nabywców Gramów wymieniona jest również firma Lamesa Holding, powiązana z miliarderem Wiktorem Wekselsbergiem.

Akcje rosyjskiego banku państwowego VTB spadły do historycznego minimum – 49,86 rubla za akcję. Po raz pierwszy w historii ich wartość spadła poniżej ceny nominalnej. Jedną z przyczyn spadku były skutki ataków ukraińskich dronów na platformy handlowe Wildberries i Ozon, z którymi bank ma powiązania finansowe.

Rosyjski bank państwowy VTB od 29 lipca rozpoczyna redukcję personelu w związku z pogorszeniem się wskaźników finansowych, wzrostem zaległości w spłatach kredytów oraz spadkiem wartości akcji do historycznych minimów.

Grupa VTB planuje przeprowadzić „punktową” optymalizację zatrudnienia.

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