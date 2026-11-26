周三，欧洲12个国家在打击有组织金融犯罪的行动中开展了300多次搜查。

共有21名嫌疑人被捕，此次行动动用了超过3000名执法人员。

调查人员怀疑该犯罪组织通过欺诈方案及由22家德国空壳公司组成的网络，洗钱至少1.2亿欧元，这些公司开具了实际上并未提供服务的发票。

此外，涉案人员还涉嫌逃税至少1890万欧元。在搜查过程中，警方查获了文件、数据载体、现金、珠宝及豪华轿车。

来源：德新社（dpa）。

阿联酋迪拜警方通报称，已破获一个犯罪团伙，该团伙通过招募人员开设银行账户和数字钱包，随后控制这些账户。 据执法部门称，这些账户被用于投资诈骗计划，并被用来转移通过欺诈手段获得的资金。

在德国，德国商业银行（Commerzbank）、德意志银行（Deutsche Bank）和德国储蓄银行协会（DSGV）共同成立了一家合资公司，旨在打击洗钱及其他金融犯罪。 该公司的任务是及早发现不同机构之间的可疑资金流动，并就涉及个人和企业客户的潜在欺诈行为交换信息。

在西班牙，一个利用乌克兰女性进行洗钱的国际犯罪网络被捅破。犯罪分子以这些女性的名义开设银行账户，并通过这些账户在在线赌博平台上进行金融交易。 经过一次特别行动，12名涉案人员被捕，各国的100多个账户被冻结。

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