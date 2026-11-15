Przewodniczący parlamentu Mołdawii Igor Grosu stanowczo odrzucił propozycje Moskwy dotyczące federalizacji republiki, stwierdzając, że Kreml wyciągnął ten scenariusz „z naftaliny”.

Według przewodniczącego mołdawskiego parlamentu strategiczny kurs kraju na integrację europejską został zapisany w konstytucji w wyniku ogólnokrajowego referendum, dlatego wszelkie inne pomysły ze strony Rosji nie mają żadnego znaczenia dla oficjalnych władz w Kiszyniowie.

W ten sposób strona mołdawska zareagowała na publikację rosyjskiego czasopisma „Echo”, które twierdziło, że podczas negocjacji dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie rzekomo omawiany jest plan przebudowy Mołdawii, obejmujący przeprowadzenie referendów w sprawie niepodległości w Naddniestrzu i Gagauzji w przypadku przystąpienia państwa do UE.

Źródło: NewsMaker.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga skomentował rosyjskie oświadczenia dotyczące tworzenia „nowej architektury bezpieczeństwa w Europie”. Według niego rosyjski dyktator Władimir Putin próbuje zmienić europejski porządek bezpieczeństwa, wyobrażając sobie, że uczestniczy w konferencji w Jałcie z 1945 roku, jednak aby wysuwać roszczenia na taką skalę, trzeba najpierw wygrać wojnę światową, podczas gdy Rosja w ciągu czterech lat i ośmiu miesięcy pełnej inwazji zdołała jedynie „prawie zdobyć” wieś Mała Tokmaczka w obwodzie zaporoskim.

Przedstawiciele Unii Europejskiej, Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i NATO podczas spotkania w Abu Zabi podkreślili, że wszelkie przyszłe porozumienia pokojowe muszą respektować suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, a także jej prawo do samodzielnego podejmowania decyzji. Ponadto porozumienie musi przewidywać solidne gwarancje bezpieczeństwa dla naszego państwa.

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