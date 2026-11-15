Włoska Perugia z Kamilem Semeniukiem w składzie pokonała Lube Civitanova w finale Superpucharu Włoch w siatkówce. Drużyna przegrywała 0:2 w setach, jednak dokonała comebacku i wygrała mecz w tie-breaku — 3:2. Poinformował o tym Interia Sport.

Lube prowadziło po dwóch setach

W półfinale turnieju Perugia pokonała Itas Trentino 3:1, a Lube Civitanova wygrała z Veroną — 3:0. W decydującym meczu Lube wygrało pierwszego seta 25:21, a drugiego — 25:22. W składzie zespołu skutecznie grał Aleksander Nikołow, a jego młodszy brat Simeon kierował grą drużyny.

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Seria zagrywek Semeniuka zmieniła przebieg meczu

W trzecim secie Perugia przegrywała 16:19, ale seria zagrywek Semeniuka pomogła drużynie objąć prowadzenie — 21:19. Partia zakończyła się wynikiem 25:22 na korzyść Perugii. Taki sam wynik padł w czwartym secie, co doprowadziło do tie-breaka.

W decydującej partii Perugia miała trzy piłki meczowe. Lube dwukrotnie odrobiło straty, jednak nie zdołało uratować się po raz trzeci: ostatnia wymiana zakończyła się atakiem Ołeha Płotnyckiego z lewej strony siatki. Perugia wygrała tie-break 15:13 i zdobyła ósmy w swojej historii Superpuchar Włoch.

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