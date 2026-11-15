Перуджа відігралася з 0:2 та виграла Суперкубок Італії — Interia Sport

Італійська «Перуджа» з Камілем Семенюком у складі перемогла «Лубе Чивітанова» у фіналі Суперкубка Італії з волейболу. Команда поступалася 0:2 за сетами, однак здійснила камбек і виграла матч на тай-брейку — 3:2. Про це повідомляє Interia Sport.

Лубе повела після двох сетів

У півфіналі турніру «Перуджа» обіграла «Ітас Трентіно» з рахунком 3:1, а «Лубе Чивітанова» здолала «Верону» — 3:0. У вирішальному матчі «Лубе» виграла першу партію 25:21, а другу — 25:22. У складі команди результативно діяв Александер Ніколов, а його молодший брат Сімеон керував грою команди.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Серія Семенюка змінила перебіг матчу

У третьому сеті «Перуджа» поступалася 16:19, але серія подач Семенюка допомогла команді вийти вперед — 21:19. Партія завершилася з рахунком 25:22 на користь «Перуджі». Такий самий рахунок був і в четвертому сеті, що перевело матч у тай-брейк.

У вирішальній партії «Перуджа» мала три матчболи. «Лубе» двічі відігралася, однак не змогла врятуватися втретє: останній розіграш завершився атакою Олега Плотницького з лівого краю сітки. «Перуджа» виграла тай-брейк 15:13 і здобула восьмий у своїй історії Суперкубок Італії.

Читай нас у