Итальянская «Перуджа» с Камилем Семенюком в составе победила «Лубе Чивитанова» в финале Суперкубка Италии по волейболу. Команда уступала 0:2 по сетам, однако совершила камбэк и выиграла матч на тай-брейке — 3:2. Об этом сообщает Interia Sport.

«Лубе» повела после двух сетов

В полуфинале турнира «Перуджа» обыграла «Итас Трентино» со счётом 3:1, а «Лубе Чивитанова» победила «Верону» — 3:0. В решающем матче «Лубе» выиграла первую партию 25:21, а вторую — 25:22. В составе команды результативно действовал Александер Николов, а его младший брат Симеон руководил игрой команды.

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Серия подач Семенюка изменила ход матча

В третьем сете «Перуджа» уступала 16:19, но серия подач Семенюка помогла команде выйти вперёд — 21:19. Партия завершилась со счётом 25:22 в пользу «Перуджи». Такой же счёт был и в четвёртом сете, что перевело матч на тай-брейк.

В решающей партии у «Перуджи» было три матчбола. «Лубе» дважды отыгрывалась, однако не смогла спастись в третий раз: последний розыгрыш завершился атакой Олега Плотницкого с левого края сетки. «Перуджа» выиграла тай-брейк 15:13 и завоевала восьмой в своей истории Суперкубок Италии.

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