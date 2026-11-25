Польша, Германия, Литва и Болгария планируют создать совместную следственную группу для расследования поджогов объектов спутниковой связи Starlink. Представители прокуратур этих стран должны встретиться в начале декабря, чтобы начать процедуру её формирования.

Международная группа будет называться Joint Investigation Team (JIT). Её создание позволит правоохранительным органам четырёх государств координировать расследование поджогов в Польше, Литве и Болгарии, обмениваться доказательствами и информацией.

По данным RMF FM, следователи должны выяснить, действовала ли во всех трех странах одна группировка, как была организована ее работа, кто входил в ее состав и кто отдавал приказы о диверсиях.

По предварительной информации, вероятные исполнители — граждане Германии турецкого происхождения, а в одном из эпизодов — сербского. Они могли действовать по заказу иностранной разведки. Какой именно, польское радио не уточняет.

Первый из известных эпизодов произошел 23 сентября в польской деревне Воля-Кробовска Мазовецкого воеводства. Там загорелось питающее оборудование наземной станции Starlink. Пожар тушили более шести часов. Польская прокуратура установила, что причиной возгорания стал умышленный поджог.

По данным следствия, двое мужчин в масках проникли на территорию объекта и подожгли оборудование. Впоследствии в Германии задержали двух граждан Турции, которых подозревают в совершении диверсии. Еще одного мужчину следствие считает возможным организатором нападения.

Польские правоохранители рассматривают версию о выполнении задания в интересах российских спецслужб. Целью диверсии могло быть нарушение работы спутниковой связи в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы.

Следующие инциденты зафиксировали в Болгарии и Литве. В октябре болгарский депутат Ивайло Мирчев заявил о поджоге 11 из 17 антенн Starlink на объекте недалеко от Софии. По его словам, к этому причастны двое мужчин в масках.

В ночь на 18 октября неизвестные также пытались поджечь предприятие в Литве, где хранилось оборудование спутниковой связи Starlink. Попытка оказалась неудачной благодаря мерам безопасности.

29 октября RMF FM сообщило, что литовская полиция связывает попытки поджогов в Польше, Литве и Болгарии с деятельностью одной группы. По версии литовских правоохранителей, она могла выполнять задания российских спецслужб.

По информации RMF FM, немецкие правоохранители задержали нескольких предполагаемых участников группировки, а также мужчину, которого подозревают в организации серии поджогов.

Немецкие власти должны в ближайшее время решить вопрос о передаче Польше двух граждан Турции, которых подозревают в поджоге станции в Воле-Кробовской. Их задержали на основании европейских ордеров на арест, выданных польской стороной.

Будущая совместная следственная группа должна установить, были ли все нападения частью одной операции и кто стоял за их организацией, пишет RMF FM.

Ранее в Турции задержали 85 человек в ходе масштабной операции против преступной группировки Daltons. Её подозревают в причастности к поджогам объектов Starlink в Польше.

Агентство внутренней безопасности Польши задержало третьего подозреваемого по делу о поджоге станции Starlink в Воле-Кробовской.

В Болгарии правоохранительные органы задержали двух иностранных граждан в возрасте 20 и 21 года с немецкими паспортами, которых подозревают в совершении диверсии в ночь на 10 октября против инфраструктуры спутниковой связи Starlink. Они легально въехали на территорию страны через пункт пропуска «Кулата».

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