波兰、德国、立陶宛和保加利亚计划成立一个联合调查组，以调查针对星链（Starlink）卫星通信设施的纵火事件。这些国家的检察机关代表将于12月初举行会议，启动该调查组的组建程序。

该国际小组将命名为“联合调查组”（Joint Investigation Team，简称JIT）。其成立将使这四个国家的执法部门能够协调在波兰、立陶宛和保加利亚发生的纵火案调查工作，并交换证据和信息。

据RMF FM报道，调查人员需查明：这三个国家是否由同一犯罪团伙所为；该团伙如何组织运作；成员构成如何；以及谁下达了破坏指令。

据初步信息显示，涉嫌实施纵火的嫌疑人可能是具有土耳其血统的德国公民，而在其中一起案件中，嫌疑人则具有塞尔维亚血统。他们可能受某外国情报机构指使行事。具体是哪家机构，波兰广播电台并未透露。

已知的第一起事件发生于9月23日，地点位于马佐夫舍省的沃利亚-克罗博夫斯卡村。当地一座Starlink地面站的供电设备起火，灭火工作持续了六小时以上。 波兰检方查明，起火原因是蓄意纵火。

根据调查材料显示，两名戴面具的男子潜入该设施区域并点燃了设备。随后，德国方面拘留了两名土耳其公民，他们涉嫌实施此次破坏活动。 调查人员认为，还有一名男子可能是此次袭击的策划者。

波兰执法部门正在考虑一种说法，即此次行动是为俄罗斯特工机构执行任务。此次破坏活动的目的是可能旨在干扰波兰及其他中东欧国家的卫星通信。

随后，保加利亚和立陶宛也发生了类似事件。 10月，保加利亚议员伊瓦伊洛·米尔切夫称，索非亚附近一处设施内的17座Starlink天线中有11座遭纵火。据他称，两名蒙面男子涉嫌参与此事。

10月18日凌晨，不明身份人员还试图纵火焚烧立陶宛一家存放Starlink卫星通信设备的工厂。由于安全措施得当，此次纵火未遂。

10月29日，RMF FM报道称，立陶宛警方将波兰、立陶宛和保加利亚的纵火未遂事件与一个团伙的活动联系起来。据立陶宛执法部门称，该团伙可能是在执行俄罗斯特工机构的任务。

据RMF FM报道，德国执法部门已拘留了该团伙的数名疑似成员，以及一名涉嫌策划这一系列纵火案的男子。

德国当局近期将就向波兰移交两名土耳其公民一事作出决定，这两名公民涉嫌在沃利-克罗博夫斯卡纵火焚烧车站。他们是根据波兰方面签发的欧洲逮捕令被拘留的。

据RMF FM报道，即将成立的联合调查组将查明所有袭击是否属于同一行动的一部分，以及幕后组织者是谁。

此前，土耳其在针对犯罪团伙达尔顿斯（Daltons）的大规模行动中逮捕了85人。该团伙涉嫌参与了波兰境内Starlink设施的纵火案。

波兰国内安全局已逮捕了沃利-克罗博夫斯卡Starlink基站纵火案中的第三名嫌疑人。

在保加利亚，执法机构拘留了两名持有德国护照的20岁和21岁外国公民，他们涉嫌于10月10日凌晨对Starlink卫星通信基础设施实施破坏活动。 他们通过“库拉塔”边境口岸合法入境该国。

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