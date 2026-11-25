25 ноября в США отмечают Национальный день парфе (National Parfait Day) — праздник нежного многослойного десерта, который можно приготовить как на завтрак, так и к праздничному столу. Его родиной считается Франция, но со временем парфе приобрело популярность в США, Японии и других странах. Сегодня существуют десятки вариантов этого блюда: от классического кофейного десерта до легкого йогурта с ягодами и гранолой. Рассказываем, откуда появился парфе, чем он интересен и как приготовить его дома.

Парфе — это десерт, который обычно готовят из нескольких слоев разных ингредиентов. Они отличаются по вкусу и текстуре: нежный крем сочетают с фруктами, ягодами, шоколадом, орехами или хрустящим печеньем. Чаще всего блюдо подают в прозрачных высоких стаканах, чтобы были видны все слои. Название происходит от французского слова parfait, что означает «совершенный» или «идеальный». И это вполне соответствует замыслу десерта: сочетать разные вкусы так, чтобы они дополняли друг друга.

Родиной парфе считается Франция. Изначально это был совсем не тот десерт, который сегодня можно увидеть в кафе. Французское парфе готовили на основе сливок, яиц, сахара и ароматизаторов. Смесь взбивали, а затем замораживали в специальных формах. В неё могли добавлять кофе, фруктовое пюре или ликёр. Один из ранних известных рецептов парфе с кофе опубликовал французский повар Жюль Гуффе в кулинарной книге Le Livre de Cuisine 1867 года. Впоследствии рецепт стал известен и за пределами Франции. В 1890-х годах это название уже использовалось для обозначения замороженного десерта в англоязычных источниках.

Со временем парфе стали готовить по-разному. В США десерт обрёл новую жизнь. Вместо замороженной смеси повара стали выкладывать в высокие стаканы слои мороженого, фруктов, сиропов, желе и взбитых сливок. Такой вариант стал популярным в заведениях с газированными напитками, мороженым и сладостями. Еще одна популярная версия — парфе с йогуртом, фруктами и гранолой. Оно стало особенно популярным в качестве завтрака. Такой десерт удобен тем, что его можно быстро приготовить, взять с собой или сделать заранее.

В каких странах популярно парфе

Хотя парфе имеет французское происхождение, сегодня его готовят в разных уголках мира. В каждой стране десерт приобрел свои особенности.

Франция. Здесь сохранилась классическая версия парфе — замороженный десерт из сливок, яиц и сахара. Его часто дополняют кофе, шоколадом, фруктами или ликером. Подают на тарелках, иногда нарезая порционными кусочками.

США. Американцы сделали популярным парфе в высоких прозрачных стаканах. В него добавляют мороженое, взбитые сливки, фруктовые сиропы, ягоды, шоколад и орехи. Отдельно распространился вариант с йогуртом и гранолой, который часто едят на завтрак.

Япония. Здесь парфе превратилось в настоящее искусство оформления десертов. В японских кафе можно найти высокие стаканы с мороженым, свежими фруктами, желе, сливками, бисквитом и сладкими соусами. Особенно популярны фруктовые варианты с клубникой, дыней, манго и персиками.

Канада. Здесь распространены завтрачные парфе с йогуртом, ягодами, орехами и гранолой. Их часто продают в кофейнях и заведениях быстрого питания.

Другие европейские страны. Парфе можно встретить в меню ресторанов и кондитерских. Его готовят как с классическим кремом, так и с мороженым, фруктами, шоколадом и другими начинками.

Особенно интересна японская традиция. В Токио фруктовый магазин и кафе Sembikiya открыли своё заведение ещё в 1913 году, а в меню 1938 года уже было указано фруктовое парфе. Впоследствии десерт стал популярным в японских кафе и кондитерских.

Какие ингредиенты используют для парфе

Единой правильной рецептуры парфе не существует. Всё зависит от того, хочется ли приготовить лёгкий завтрак, нежный сливочный десерт или что-то похожее на мороженое. Чаще всего используют следующие ингредиенты:

Сливки — основа классического французского парфе. Они делают десерт нежным и воздушным.

Яйца и сахар — необходимы для приготовления традиционной замороженной версии.

Йогурт или греческий йогурт — популярная основа для легкого завтрачного парфе.

Мороженое — придаёт десерту насыщенный сливочный вкус.

Свежие фрукты и ягоды — клубника, малина, черника, бананы, манго, персики, киви.

Гранола и орехи — придают хрустящую текстуру. Часто используют миндаль, грецкие орехи, фундук и кешью.

Шоколад и какао — подходят для шоколадных вариантов.

Мед, карамель и фруктовые сиропы — добавляют сладости и аромата.

Печенье и бисквит — помогают создать дополнительные слои и делают десерт более сытным.

Главный секрет парфе — сочетание разных текстур. Например, нежный йогурт хорошо сочетается с хрустящей гранолой, а сливочный крем — с кислыми ягодами. Важно также правильно чередовать слои, чтобы каждая ложка содержала сразу несколько вкусов.

Интересные факты о парфе

1. Изначально парфе было замороженным десертом. Французский вариант больше напоминал сливочное мороженое или семифредо, а не современный йогурт с фруктами.

2. В США парфе стало частью культуры кафе. В начале XX века десерт подавали в высоких стаканах с мороженым, фруктами и сиропами. Впоследствии он стал популярным в заведениях с газированными напитками и мороженым.

3. В Японии можно найти огромные парфе. Некоторые заведения подают десерты высотой в несколько десятков сантиметров. Их украшают фруктами, мороженым, сливками, вафлями и сладкими соусами.

4. Парфе может быть не только десертом. В современной кухне так называют и некоторые несладкие многослойные блюда. Например, существуют варианты с печеночным муссом, овощами и другими продуктами.

5. В парфе важна не только рецептура, но и подача. Прозрачный стакан позволяет увидеть цветные слои, поэтому десерт часто украшают так, чтобы он выглядел эффектно ещё до первой ложки.

6. В парфе нет строгих правил относительно количества слоев. Можно сделать два-три слоя для быстрого завтрака или создать сложный десерт со множеством начинок.

7. 25 ноября — неофициальный гастрономический праздник. Точная дата его основания и имя инициатора не установлены. Его отмечают по традиции американских календарей необычных кулинарных праздников.

Три рецепта парфе, которые легко приготовить дома

Парфе не требует сложного оборудования или особых кулинарных навыков. Для большинства вариантов достаточно прозрачных стаканов, нескольких продуктов и немного времени. Предлагаем три рецепта: классический ягодный, необычный шоколадно-кофейный и оригинальный тропический с манго и кокосом.

1. Ягодное парфе с греческим йогуртом и гранолой

Время приготовления: 10 минут · 2 порции

Ингредиенты:

300 г греческого йогурта;

150 г клубники;

100 г черники или голубики;

80 г гранолы;

1–2 столовые ложки меда;

1 чайная ложка ванильного сахара;

несколько листочков мяты для украшения.

Приготовление:

Клубнику помойте, просушите и нарежьте небольшими кусочками. Несколько ягод оставьте целыми для украшения. Смешайте греческий йогурт с медом и ванильным сахаром. Если йогурт уже сладкий, меда можно добавить меньше. На дно прозрачных стаканов выложите немного йогурта. Добавьте слой клубники, затем немного гранолы. Повторите слои ещё раз. Сверху выложите чернику, целую клубнику и несколько листочков мяты. Подавайте сразу, чтобы гранола оставалась хрустящей.

Этот вариант хорошо подходит для завтрака или лёгкого перекуса. По желанию клубнику можно заменить малиной, персиками или бананом, а вместо мёда использовать кленовый сироп.

2. Шоколадно-кофейное парфе с брауни и соленой карамелью

Время приготовления: 20 минут без учета охлаждения брауни · 2–3 порции

Этот вариант понравится любителям шоколада и кофе. В нём сочетаются нежный крем, кусочки шоколадного брауни, кофейный аромат и соленая карамель. Получается десерт, который вполне можно подавать гостям вместо торта.

Ингредиенты:

Для крема:

250 г маскарпоне;

150 мл сливок жирностью 30–33%;

2 столовые ложки сахарной пудры;

1 чайная ложка растворимого кофе;

1 столовая ложка горячей воды.

Для слоев:

150 г готового шоколадного брауни;

50 г тёмного шоколада;

3–4 столовые ложки соленой карамели;

щепотка морской соли;

какао для украшения.

Приготовление:

Растворите кофе в горячей воде и дайте ему остыть. Смешайте маскарпоне с сахарной пудрой и кофе. Отдельно взбейте холодные сливки до мягких пиков. Осторожно соедините их с маскарпоне, чтобы получить нежный воздушный крем. Нарежьте брауни небольшими кубиками. Если он слишком мягкий, немного охладите его перед нарезкой. На дно стаканов выложите слой шоколадного брауни. Сверху добавьте кофейный крем. Полейте небольшим количеством соленой карамели и посыпьте измельченным шоколадом. Повторите слои ещё раз. Завершите кремом, карамелью, какао и щепоткой морской соли. Поставьте десерт в холодильник примерно на 30–60 минут, чтобы слои немного застыли.

Небольшой секрет: если брауни немного пропитать холодным кофе, вкус станет насыщеннее. Но не добавляйте слишком много жидкости, иначе десерт потеряет свою текстуру.

3. Тропическое парфе с манго, кокосом и лаймом

Время приготовления: 15 минут · 2 порции

Это яркий вариант с тропическим настроением. Сладкое манго сочетается с кокосовым кремом, кислинкой лайма и хрустящими орехами. Такой десерт хорошо подойдет для тех, кто хочет попробовать что-то интереснее обычного ягодного парфе.

Ингредиенты:

1 большое спелое манго;

200 г густого греческого йогурта;

100 мл кокосовых сливок;

2 столовые ложки меда;

40 г кокосовой стружки;

40 г кешью;

сок половины лайма;

цедра половины лайма;

несколько кусочков манго для украшения.

Приготовление:

Манго очистите и нарежьте кубиками. Половину фруктов измельчите в блендере до однородного пюре, добавив немного сока лайма. Смешайте греческий йогурт с кокосовыми сливками, медом и небольшим количеством цедры лайма. Кешью слегка поджарьте на сухой сковороде, а затем измельчите. Кокосовую стружку также можно немного подрумянить, чтобы она стала более ароматной. На дно стаканов выложите слой кокосового крема. Добавьте манговое пюре, несколько кусочков свежего манго и немного измельчённых орехов. Повторите слои, чередуя крем и фрукты. Сверху украсьте кусочками манго, кокосовой стружкой, кешью и цедрой лайма.

По желанию в это парфе можно добавить маракуйю. Её кисло-сладкий вкус прекрасно сочетается с манго и кокосом.

Как отметить Национальный день парфе

25 ноября — отличный повод попробовать новое сочетание вкусов или приготовить десерт вместе с близкими. Для этого не обязательно покупать дорогие продукты или тратить много времени на кухне. Можно приготовить несколько вариантов парфе одновременно: ягодный для детей, шоколадный для любителей сладкого и фруктовый для тех, кто предпочитает более легкие десерты.

Еще одна интересная идея — устроить дома небольшой бар с парфе. Подготовьте отдельные мисочки с йогуртом, сливками, фруктами, орехами, шоколадом, печеньем и гранолой. Пусть каждый самостоятельно составит десерт из любимых ингредиентов. А самое главное правило этого праздника — не бояться экспериментировать. Ведь парфе ценят именно за возможность сочетать самые разнообразные вкусы и создавать собственные рецепты.

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