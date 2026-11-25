25 listopada w Stanach Zjednoczonych obchodzi się Narodowy Dzień Parfaitu (National Parfait Day) — święto delikatnego, wielowarstwowego deseru, który można przygotować zarówno na śniadanie, jak i na uroczysty stół. Za jego ojczyznę uważa się Francję, ale z czasem parfait zyskał popularność w Stanach Zjednoczonych, Japonii i innych krajach. Obecnie istnieją dziesiątki wariantów tego deseru: od klasycznego deseru kawowego po lekki jogurt z jagodami i granolą. Opowiemy, skąd wzięło się parfait, czym jest interesujące i jak przygotować je w domu.

Parfait to deser, który zazwyczaj składa się z kilku warstw różnych składników. Różnią się one smakiem i konsystencją: delikatny krem łączy się z owocami, jagodami, czekoladą, orzechami lub chrupiącymi ciastkami. Najczęściej danie podaje się w przezroczystych, wysokich szklankach, aby widoczne były wszystkie warstwy. Nazwa pochodzi od francuskiego słowa parfait, co oznacza „doskonały” lub „idealny”. I to w pełni odpowiada idei tego deseru: połączyć różne smaki tak, aby się wzajemnie uzupełniały.

Za ojczyznę parfait uważa się Francję. Początkowo nie był to wcale ten sam deser, który dziś można zobaczyć w kawiarniach. Francuski parfait przygotowywano na bazie śmietanki, jajek, cukru i aromatów. Mieszankę ubijano, a następnie zamrażano w specjalnych foremkach. Można było do niej dodawać kawę, puree owocowe lub likier. Jeden z najwcześniejszych znanych przepisów na parfait z kawą opublikował francuski kucharz Jules Guffe w książce kucharskiej Le Livre de Cuisine z 1867 roku. Z czasem przepis ten stał się znany również poza granicami Francji. W latach 90. XIX wieku nazwa ta była już używana w źródłach anglojęzycznych do opisania mrożonego deseru.

Z czasem parfe zaczęto przygotowywać na różne sposoby. W Stanach Zjednoczonych deser ten zyskał nowe życie. Zamiast zamrożonej mieszanki kucharze zaczęli układać w wysokich szklankach warstwy lodów, owoców, syropów, galaretek i bitej śmietany. Taka wersja zyskała popularność w lokalach serwujących napoje gazowane, lody i słodycze. Kolejna popularna wersja to parfe z jogurtem, owocami i granolą. Stało się ono szczególnie popularne jako śniadanie. Taki deser jest wygodny, ponieważ można go szybko przygotować, zabrać ze sobą lub zrobić z wyprzedzeniem.

W jakich krajach popularne jest parfait

Chociaż parfait ma francuskie pochodzenie, obecnie przygotowuje się go w różnych zakątkach świata. W każdym kraju deser ten nabrał własnych cech charakterystycznych.

Francja. Tutaj zachowała się klasyczna wersja parfaits — mrożony deser ze śmietanki, jajek i cukru. Często dodaje się do niego kawę, czekoladę, owoce lub likier. Podaje się je na talerzach, czasem pokrojone na porcje.

Stany Zjednoczone. Amerykanie spopularyzowali parfe podawane w wysokich, przezroczystych szklankach. Dodaje się do niego lody, bitą śmietanę, syropy owocowe, jagody, czekoladę i orzechy. Osobną popularność zyskała wersja z jogurtem i granolą, którą często spożywa się na śniadanie.

Japonia. Tutaj parfe przekształciło się w prawdziwą sztukę dekorowania deserów. W japońskich kawiarniach można znaleźć wysokie szklanki z lodami, świeżymi owocami, galaretką, bitą śmietaną, biszkoptem i słodkimi sosami. Szczególnie popularne są wersje owocowe z truskawkami, melonem, mango i brzoskwiniami.

Kanada. Tutaj popularne są śniadaniowe parfe z jogurtem, jagodami, orzechami i granolą. Często sprzedaje się je w kawiarniach i lokalach typu fast food.

Inne kraje europejskie. Parfait można znaleźć w menu restauracji i cukierni. Przygotowuje się go zarówno z klasycznym kremem, jak i z lodami, owocami, czekoladą oraz innymi dodatkami.

Szczególnie interesująca jest japońska tradycja. W Tokio sklep z owocami i kawiarnia Sembikiya otworzyła swój lokal już w 1913 roku, a w menu z 1938 roku pojawiło się już parfe owocowe. Z czasem deser ten stał się popularny w japońskich kawiarniach i cukierniach.

Jakie składniki stosuje się do przygotowania parfe

Nie ma jednej właściwej receptury na parfe. Wszystko zależy od tego, czy chcemy przygotować lekkie śniadanie, delikatny deser śmietankowy, czy coś przypominającego lody. Najczęściej stosuje się następujące składniki:

Śmietanka — podstawa klasycznego francuskiego parfe. Sprawia, że deser jest delikatny i puszysty.

Jajka i cukier — niezbędne do przygotowania tradycyjnej mrożonej wersji.

Jogurt lub jogurt grecki — popularna baza do lekkiego parfe śniadaniowego.

Lody — nadają deserowi intensywny, śmietankowy smak.

Świeże owoce i jagody — truskawki, maliny, borówki, banany, mango, brzoskwinie, kiwi.

Granola i orzechy — zapewniają chrupiącą konsystencję. Często stosuje się migdały, orzechy włoskie, orzechy laskowe i orzechy nerkowca.

Czekolada i kakao — nadają się do wersji czekoladowych.

Miód, karmel i syropy owocowe — dodają słodyczy i aromatu.

Ciastka i biszkopty — pomagają stworzyć dodatkowe warstwy i sprawiają, że deser jest bardziej sycący.

Głównym sekretem parfaits jest połączenie różnych tekstur. Na przykład delikatny jogurt dobrze komponuje się z chrupiącą granolą, a krem śmietankowy — z kwaśnymi jagodami. Ważne jest również odpowiednie ułożenie warstw, tak aby każda łyżka zawierała od razu kilka smaków.

Ciekawostki o parfait

1. Parfait początkowo był deserem mrożonym. Wersja francuska bardziej przypominała lody śmietankowe lub semifreddo, a nie współczesny jogurt z owocami.

2. W Stanach Zjednoczonych parfe stało się częścią kultury kawiarnianej. Na początku XX wieku deser podawano w wysokich szklankach z lodami, owocami i syropami. Z czasem zyskał popularność w lokalach serwujących napoje gazowane i lody.

3. W Japonii można znaleźć ogromne parfe. Niektóre lokale serwują desery o wysokości kilkudziesięciu centymetrów. Dekoruje się je owocami, lodami, śmietaną, wafelkami i słodkimi sosami.

4. Parfait może być nie tylko deserem. We współczesnej kuchni tak nazywa się również niektóre niesłodkie, wielowarstwowe potrawy. Na przykład istnieją wersje z musem z wątróbki, warzywami i innymi składnikami.

5. W przypadku parfe ważna jest nie tylko receptura, ale także sposób podania. Przezroczysta szklanka pozwala dostrzec kolorowe warstwy, dlatego deser często dekoruje się tak, aby wyglądał efektownie jeszcze przed pierwszą łyżką.

6. W przypadku parfaits nie ma ścisłych zasad dotyczących liczby warstw. Można przygotować dwie lub trzy warstwy na szybkie śniadanie albo stworzyć złożony deser z wieloma nadzieniami.

7. 25 listopada to nieoficjalne święto kulinarne. Dokładna data jego powstania oraz nazwisko inicjatora nie są znane. Obchodzone jest zgodnie z tradycją amerykańskich kalendarzy nietypowych świąt kulinarnych.

Trzy przepisy na parfe, które łatwo przygotować w domu

Parfait nie wymaga skomplikowanego sprzętu ani szczególnych umiejętności kulinarnych. W przypadku większości wariantów wystarczą przezroczyste szklanki, kilka produktów i odrobina czasu. Proponujemy trzy przepisy: klasyczny jagodowy, niezwykły czekoladowo-kawowy oraz oryginalny tropikalny z mango i kokosem.

1. Parfait jagodowy z jogurtem greckim i granolą

Czas przygotowania: 10 minut · 2 porcje

Składniki:

300 g jogurtu greckiego;

150 g truskawek;

100 g borówek czarnych lub amerykańskich;

80 g granoli;

1–2 łyżki stołowe miodu;

1 łyżeczka cukru waniliowego;

kilka listków mięty do dekoracji.

Przygotowanie:

Truskawki umyj, osusz i pokrój na małe kawałki. Kilka owoców pozostaw w całości do dekoracji. Wymieszaj jogurt grecki z miodem i cukrem waniliowym. Jeśli jogurt jest już słodki, można dodać mniej miodu. Na dno przezroczystych szklanek nałóż trochę jogurtu. Dodaj warstwę truskawek, a następnie odrobinę granoli. Powtórzcie warstwy jeszcze raz. Na wierzchu ułóżcie borówki, całe truskawki i kilka listków mięty. Podawaj od razu, aby granola pozostała chrupiąca.

Ta wersja świetnie nadaje się na śniadanie lub lekką przekąskę. W razie potrzeby truskawki można zastąpić malinami, brzoskwiniami lub bananem, a zamiast miodu użyć syropu klonowego.

2. Parfait czekoladowo-kawowy z brownie i słoną karmelą

Czas przygotowania: 20 minut bez uwzględnienia schładzania brownie · 2–3 porcje

Ta propozycja spodoba się miłośnikom czekolady i kawy. Łączy w sobie delikatny krem, kawałki czekoladowego brownie, aromat kawy i słoną karmel. W rezultacie powstaje deser, który z powodzeniem można podać gościom zamiast tortu.

Składniki:

Na krem:

250 g mascarpone;

150 ml śmietanki o zawartości tłuszczu 30–33%;

2 łyżki cukru pudru;

1 łyżeczka kawy rozpuszczalnej;

1 łyżka stołowa gorącej wody.

Na warstwy:

150 g gotowego czekoladowego brownie;

50 g ciemnej czekolady;

3–4 łyżki stołowe słonego karmelu;

szczypta soli morskiej;

kakao do dekoracji.

Przygotowanie:

Rozpuść kawę w gorącej wodzie i pozostaw do ostygnięcia. Wymieszaj mascarpone z cukrem pudrem i kawą. Osobno ubij zimną śmietankę na miękkie szczyty. Delikatnie połącz ją z mascarpone, aby uzyskać delikatny, puszysty krem. Pokrój brownie na małe kostki. Jeśli jest zbyt miękkie, przed pokrojeniem lekko je schłodź. Na dno szklanek ułóż warstwę czekoladowego brownie. Na wierzchu dodaj krem kawowy. Polej niewielką ilością słonej karmelu i posyp posiekaną czekoladą. Powtórzcie warstwy jeszcze raz. Na wierzchu ułóżcie krem, karmel, kakao i szczyptę soli morskiej. Wstaw deser do lodówki na około 30–60 minut, aby warstwy nieco się ustabilizowały.

Mały sekret: jeśli brownie lekko nasączycie zimną kawą, smak stanie się bardziej intensywny. Nie dodawajcie jednak zbyt dużo płynu, bo deser straci swoją konsystencję.

3. Tropikalne parfe z mango, kokosem i limonką

Czas przygotowania: 15 minut · 2 porcje

To kolorowa propozycja w tropikalnym klimacie. Słodkie mango łączy się z kremem kokosowym, kwaskowatością limonki i chrupiącymi orzechami. Taki deser świetnie sprawdzi się dla tych, którzy chcą spróbować czegoś ciekawszego niż zwykłe parfe jagodowe.

Składniki:

1 duże dojrzałe mango;

200 g gęstego jogurtu greckiego;

100 ml śmietanki kokosowej;

2 łyżki miodu;

40 g wiórków kokosowych;

40 g orzechów nerkowca;

sok z połowy limonki;

skórka z połowy limonki;

kilka kawałków mango do dekoracji.

Przygotowanie:

Mango obierz i pokrój w kostkę. Połowę owoców zmiksuj na gładką masę, dodając odrobinę soku z limonki. Jogurt grecki wymieszaj ze śmietanką kokosową, miodem i niewielką ilością skórki z limonki. Orzechy nerkowca lekko podpraż na suchej patelni, a następnie zmiel. Wiórki kokosowe również można lekko podprażyć, aby nabrały aromatu. Na dno szklanek nałóż warstwę kremu kokosowego. Dodaj puree z mango, kilka kawałków świeżego mango i odrobinę posiekanych orzechów. Powtórzcie warstwy, na przemian układając krem i owoce. Na wierzchu udekoruj kawałkami mango, wiórkami kokosowymi, orzechami nerkowca i skórką z limonki.

W razie potrzeby do tego parfe można dodać marakuję. Jej słodko-kwaśny smak doskonale komponuje się z mango i kokosem.

Jak uczcić Narodowy Dzień Parfaitu

25 listopada to świetna okazja, by spróbować nowych połączeń smaków lub przygotować deser razem z bliskimi. Nie trzeba w tym celu kupować drogich produktów ani spędzać dużo czasu w kuchni. Można przygotować kilka rodzajów parfe jednocześnie: jagodowe dla dzieci, czekoladowe dla miłośników słodyczy oraz owocowe dla tych, którzy preferują lżejsze desery.

Kolejny ciekawy pomysł to zorganizowanie w domu małego baru z parfaitami. Przygotuj osobne miseczki z jogurtem, śmietanką, owocami, orzechami, czekoladą, ciastkami i granolą. Niech każdy samodzielnie skomponuje deser z ulubionych składników. A najważniejsza zasada tego święta — nie bójcie się eksperymentować. W końcu parfe ceni się właśnie za możliwość łączenia najróżniejszych smaków i tworzenia własnych przepisów.

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