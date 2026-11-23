Polska, Niemcy, Litwa i Bułgaria planują utworzyć wspólny zespół śledczy do zbadania podpaleń obiektów łączności satelitarnej Starlink. Jak informuje RMF24, na początku grudnia przedstawiciele prokuratur tych krajów mają omówić uruchomienie procedury JIT — wspólnego zespołu śledczego.

Śledztwo w kilku krajach

RMF24 zaznaczyło, że utworzenie grupy ma rozszerzyć możliwości współpracy w sprawach podpaleń infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, na Litwie i w Bułgarii. Według danych portalu incydenty w obiektach obsługujących sieć Starlink miały miejsce od września.

Chodzi w szczególności o podpalenie bazy Starlink w Woli-Krobowskiej w województwie mazowieckim w Polsce. RMF24 informuje, że z tymi sprawami mogą być związani obywatele Niemiec tureckiego pochodzenia, a w jednym przypadku — osoba serbskiego pochodzenia. Według nieoficjalnych informacji portalu podejrzani mogli działać na zlecenie obcego wywiadu, a w Niemczech zatrzymano kilku członków grupy oraz prawdopodobnego organizatora serii podpaleń.

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Przekazanie podejrzanych Polsce

Wspólny zespół śledczy ma ustalić, czy podpalenia te były skoordynowanymi działaniami jednej grupy, a także wyjaśnić mechanizm jej działania, skład i możliwych zleceniodawców.

RMF24 pisze również, że niemieckie władze mogą w ciągu dwóch tygodni podjąć decyzję o przekazaniu Polsce dwóch obywateli Niemiec tureckiego pochodzenia, podejrzewanych o podpalenie w Woli-Krobowskiej. Zostali oni zatrzymani w Niemczech na podstawie wydanych przez Polskę europejskich nakazów aresztowania. Wobec kolejnego mężczyzny zatrzymanego w Niemczech polska strona również zamierza wysłać europejski nakaz aresztowania.

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