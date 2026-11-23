Чотири країни планують групу для розслідування підпалів мережі Starlink — RMF24
Польща, Німеччина, Литва та Болгарія планують створити спільну слідчу групу для розслідування підпалів об’єктів супутникового зв’язку Starlink. Як повідомляє RMF24, на початку грудня представники прокуратур цих країн мають обговорити запуск процедури JIT — спільної слідчої групи.
Розслідування у кількох країнах
У RMF24 зазначили, що створення групи має розширити можливості співпраці у справах про підпали телекомунікаційної інфраструктури в Польщі, Литві та Болгарії. За даними видання, інциденти на об’єктах, які обслуговують мережу Starlink, відбувалися від вересня.
Зокрема, йдеться про підпал бази Starlink у Воля-Кробовській у Мазовецькому воєводстві Польщі. RMF24 повідомляє, що до цих справ можуть бути причетні громадяни Німеччини турецького походження, а в одному випадку — людина сербського походження. За неофіційною інформацією видання, підозрювані могли діяти на замовлення іноземної розвідки, а в Німеччині затримали кількох членів групи та ймовірного організатора серії підпалів.
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Передання підозрюваних Польщі
Спільна слідча група має встановити, чи були ці підпали скоординованими діями однієї групи, а також з’ясувати механізм її роботи, склад і можливих замовників.
RMF24 також пише, що німецька влада протягом двох тижнів може ухвалити рішення про передання Польщі двох громадян Німеччини турецького походження, яких підозрюють у підпалі у Воля-Кробовській. Їх затримали в Німеччині на підставі виданих Польщею Європейських ордерів на арешт. Щодо ще одного затриманого в Німеччині чоловіка польська сторона також має намір надіслати Європейський ордер на арешт.