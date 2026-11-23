Польща, Німеччина, Литва та Болгарія планують створити спільну слідчу групу для розслідування підпалів об’єктів супутникового зв’язку Starlink. Як повідомляє RMF24, на початку грудня представники прокуратур цих країн мають обговорити запуск процедури JIT — спільної слідчої групи.

Розслідування у кількох країнах

У RMF24 зазначили, що створення групи має розширити можливості співпраці у справах про підпали телекомунікаційної інфраструктури в Польщі, Литві та Болгарії. За даними видання, інциденти на об’єктах, які обслуговують мережу Starlink, відбувалися від вересня.

Зокрема, йдеться про підпал бази Starlink у Воля-Кробовській у Мазовецькому воєводстві Польщі. RMF24 повідомляє, що до цих справ можуть бути причетні громадяни Німеччини турецького походження, а в одному випадку — людина сербського походження. За неофіційною інформацією видання, підозрювані могли діяти на замовлення іноземної розвідки, а в Німеччині затримали кількох членів групи та ймовірного організатора серії підпалів.

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Передання підозрюваних Польщі

Спільна слідча група має встановити, чи були ці підпали скоординованими діями однієї групи, а також з’ясувати механізм її роботи, склад і можливих замовників.

RMF24 також пише, що німецька влада протягом двох тижнів може ухвалити рішення про передання Польщі двох громадян Німеччини турецького походження, яких підозрюють у підпалі у Воля-Кробовській. Їх затримали в Німеччині на підставі виданих Польщею Європейських ордерів на арешт. Щодо ще одного затриманого в Німеччині чоловіка польська сторона також має намір надіслати Європейський ордер на арешт.

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