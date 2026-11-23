0:00 / 0:00

У понеділок, 23 листопада, відбудеться засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, присвячене подіям в Україні.

«Заступниця Генерального секретаря з політичних питань та питань миротворчості Розмарі ДіКарло виступить з доповіддю перед членами Ради», – повідомляє Департамент з політичних питань та питань миротворчості ООН (DPPA).

Нагадаємо, Франція вимагала термінового засідання Радбезу ООН після російського удару по Києву.

Раніше Україна заблокувала на кліматичній конференції ООН звіт Росії щодо окупованих територій.

ООН назвала удар по школі в Комишувасі однією з найсмертоносніших атак на цивільних.

Читай нас у