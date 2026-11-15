Reprezentacja Anglii pokonała Hiszpanię 3:2 w Madrycie w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Narodów. Anglicy, którzy przez ponad pół godziny grali w osłabieniu, zajęli pierwsze miejsce w grupie i przerwali serię 43 meczów bez porażki aktualnych mistrzów świata.

Jak informuje Interia Sport, obie drużyny jeszcze przed meczem zapewniły sobie awans do fazy play-off. Jednocześnie pierwsza pozycja w grupie dawała prawo rozegrania rewanżowego meczu ćwierćfinałowego na własnym boisku. Przed spotkaniem Hiszpania prowadziła w grupie, mając maksymalną liczbę punktów.

Trzy gole Anglii do 57. minuty

Harry Kane otworzył wynik pod koniec pierwszej połowy, wykorzystując rzut karny podyktowany po faulu Pau Cubarsíego. Po przerwie obrońcy Ezri Konsa i Ben White zdobyli bramki odpowiednio w 53. i 57. minucie, zwiększając przewagę gości do trzech goli.

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W 63. minucie Anglia została zdziesiątkowana: Elliot Anderson otrzymał czerwoną kartkę za faul na Laminie Yamalu, który wychodził na pozycję strzelecką. Mikel Oyarzabal wykorzystał rzut karny w 65. minucie, a Nico Williams w 75. minucie zmniejszył stratę do minimum. Hiszpanie oddali 24 strzały wobec dziewięciu rywali i posiadali piłkę przez 62% czasu, jednak nie zdołali wyrównać.

Seria zakończyła się po ponad dwóch latach

Porážka była dla Hiszpanii pierwszą od 26 marca 2024 roku. W tym okresie drużyna zdobyła tytuły mistrza Europy i świata. Losowanie par ćwierćfinałowych zaplanowano na 20 listopada w Nyonie, a same ćwierćfinały mają odbyć się od 25 do 30 marca 2027 roku. Turniej Final Four zaplanowano na 9-13 czerwca.

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