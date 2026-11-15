Polska tenisistka Katarzyna Kawa nie zagra w reprezentacji Polski w meczu ze Szwecją w play-offach Billie Jean King Cup. Spotkania odbędą się 20–21 listopada. O decyzji zawodniczki informuje Interia Sport.

Powód rezygnacji

Kawa wyjaśniła we wpisie na Instagramie, że po kilku intensywnych sezonach zawodowego tenisa nie miała możliwości regeneracji, której potrzebował jej organizm. Według tenisistki odpoczynek przez długi czas można było odkładać, jednak zdecydowała się wsłuchać w potrzeby swojego ciała.

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Skład reprezentacji Polski

Wcześniej wiadomo było, że w meczu ze Szwecją nie wezmą również udziału Iga Świątek i Maja Chwalińska. Źródło nazywa je dwiema najsilniejszymi polskimi tenisistkami w tej chwili.

W skład polskiej drużyny weszły Martyna Kubka, Linda Klimovicova i Weronika Falkowska. Kapitan reprezentacji Dawid Celt może uzupełnić skład do 19 listopada. Interia Sport nie wyklucza, że po rezygnacjach Chwalińskiej i Kawy drużyna może otrzymać jeszcze jedną pilną nominację.

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