Польская теннисистка Катажина Кава не сыграет за сборную Польши в матче против Швеции в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Поединки состоятся 20–21 ноября. О решении спортсменки сообщает Interia Sport.

Причина отказа

Кава объяснила в публикации в Instagram, что после нескольких напряженных сезонов профессионального тенниса у нее не было возможности для восстановления, в котором нуждался ее организм. По словам теннисистки, отдых долгое время можно было откладывать, однако она решила прислушаться к потребностям своего тела.

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Состав команды Польши

Ранее стало известно, что в матче против Швеции также не примут участия Ига Свёнтек и Мая Хвалиньска. Источник называет их двумя сильнейшими польскими теннисистками на данный момент.

В состав польской команды вошли Мартина Кубка, Линда Климовичова и Вероника Фальковска. Капитан сборной Давид Цель может дополнить заявку до 19 ноября. Interia Sport не исключает, что после отказов Хвалиньской и Кавы команда может получить еще одну срочную номинацию.

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