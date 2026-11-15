Сборная Англии победила Испанию со счётом 3:2 в Мадриде в заключительном туре группового этапа Лиги наций. Англичане, которые более получаса играли в меньшинстве, заняли первое место в группе и прервали беспроигрышную серию действующих чемпионов мира, продолжавшуюся 43 матча.

Как сообщает Interia Sport, обе команды ещё до игры гарантировали себе выход в плей-офф. В то же время первая позиция в группе давала право провести ответный матч четвертьфинала на своём поле. Перед встречей Испания возглавляла группу, имея максимальное количество очков.

Три гола Англии к 57-й минуте

Гарри Кейн открыл счёт в конце первого тайма, реализовав пенальти, назначенный после фола Пау Кубарси. После перерыва защитники Эзри Конса и Бен Уайт забили на 53-й и 57-й минутах соответственно, доведя преимущество гостей до трёх мячей.

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На 63-й минуте Англия осталась вдесятером: Эллиот Андерсон получил красную карточку за фол на Ламине Ямале, который выходил на ударную позицию. Микель Оярсабаль реализовал пенальти на 65-й минуте, а Нико Уильямс на 75-й сократил отставание до минимума. Испанцы нанесли 24 удара против девяти у соперника и владели мячом 62% времени, однако сравнять счёт не смогли.

Серия завершилась спустя более двух лет

Поражение стало для Испании первым с 26 марта 2024 года. За этот период команда завоевала титулы чемпиона Европы и мира. Жеребьёвка четвертьфинальных пар запланирована на 20 ноября в Ньоне, а сами четвертьфиналы должны состояться 25-30 марта 2027 года. Турнир Final Four запланирован на 9-13 июня.

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