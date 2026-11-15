В Монце автогонщик Роберт Кубица объявил, что шестичасовая гонка стала его последним стартом в составе AF Corse. Экипаж жёлтого Ferrari 499P под номером 83 завершил последний этап сезона FIA World Endurance Championship 2026 на шестой позиции.

Решение было принято раньше

Как сообщает Interia Sport, в интервью Motowizja Кубица сказал, что сообщил о своём решении значительно раньше и впоследствии его не менял. По словам гонщика, последние 12 месяцев лишь укрепили его в этом намерении. Он также отметил, что ожидал другого развития объявления о своём уходе.

Кубица объяснил, что не хотел сообщать о расставании с командой непосредственно во время гоночного уикенда в Монце, чтобы не привлекать к этому лишнего внимания. Конкретных планов на будущее он не раскрыл, но предположил, что может выбрать для себя новый вызов.

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Выступления за AF Corse

Польский гонщик начал выступать за AF Corse в чемпионате мира по гонкам на выносливость в 2024 году, перейдя из бельгийской Team WRT. Наиболее успешным для экипажа стал сезон 2025 года: Кубица, Фил Хэнсон и Ифэй Е победили в 24-часовой гонке Ле-Мана на жёлтом Ferrari 499P. В том же сезоне команда заняла второе место в общем зачёте FIA Hypercar World Endurance Drivers’ Championship.

В сезоне 2026 экипаж AF Corse №83 набрал 49 очков и занял 14-е место в общем зачёте.

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