W Monzy kierowca wyścigowy Robert Kubica ogłosił, że sześciogodzinny wyścig był jego ostatnim startem w barwach AF Corse. Załoga żółtego Ferrari 499P z numerem 83 zakończyła ostatnią rundę sezonu FIA World Endurance Championship 2026 na szóstej pozycji.

Decyzja została podjęta wcześniej

Jak informuje Interia Sport, Kubica powiedział w wywiadzie dla Motowizji, że przekazał swoją decyzję znacznie wcześniej i później jej nie zmieniał. Według kierowcy ostatnie 12 miesięcy jedynie utwierdziło go w tym zamiarze. Zaznaczył również, że spodziewał się innego przebiegu ogłoszenia swojego odejścia.

Kubica wyjaśnił, że nie chciał informować o rozstaniu z zespołem bezpośrednio podczas wyścigowego weekendu w Monzy, aby nie przyciągać do tego nadmiernej uwagi. Nie ujawnił konkretnych planów na przyszłość, ale zasugerował, że może wybrać dla siebie nowe wyzwanie.

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Starty w AF Corse

Polski kierowca rozpoczął starty w AF Corse w mistrzostwach świata wyścigów długodystansowych w 2024 roku, przechodząc z belgijskiego Team WRT. Najbardziej udany dla załogi był sezon 2025: Kubica, Phil Hanson i Yifei Ye zwyciężyli w 24-godzinnym wyścigu Le Mans żółtym Ferrari 499P. W tym samym sezonie zespół zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej FIA Hypercar World Endurance Drivers’ Championship.

W sezonie 2026 załoga AF Corse nr 83 zdobyła 49 punktów i zajęła 14. miejsce w klasyfikacji generalnej.

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