在蒙扎，赛车手罗伯特·库比卡宣布，这场六小时比赛是他代表AF Corse参加的最后一场比赛。黄色83号法拉利499P车组在2026年国际汽联世界耐力锦标赛赛季最后一站中获得第六名。

决定此前已作出

据Interia Sport报道，库比卡在接受Motowizja采访时表示，他很早之前就已告知这一决定，此后没有改变。车手称，过去12个月只是让他更加坚定了这一意向。他还指出，他原本预计宣布离队的过程会有所不同。

库比卡解释说，他不想在蒙扎比赛周末期间直接宣布与车队分手，以免为此引来不必要的关注。他没有透露具体的未来计划，但表示自己可能会选择一项新的挑战。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

效力AF Corse期间

这位波兰车手于2024年从比利时Team WRT转投AF Corse，开始参加世界耐力锦标赛。对该车组而言，最成功的是2025赛季：库比卡、菲尔·汉森和叶一飞驾驶黄色法拉利499P赢得了勒芒24小时耐力赛。同一赛季，车队在国际汽联Hypercar世界耐力车手锦标赛总积分榜中获得第二名。

在2026赛季，AF Corse 83号车组获得49分，在总积分榜中排名第14位。

关注我们在