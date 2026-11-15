Борис Джонсон заявил, что поможет остановить войну в Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что единственным действенным способом положить конец войне РФ против Украины является четкая позиция Запада в отношении вступления Киева в Североатлантический альянс.

«Очень приятно видеть, как Эммануэль Макрон вновь заявляет, что место Украины — в самом сердце НАТО. Именно такая четкость нам и нужна. Именно это должен услышать Путин. Когда же мы услышим подобное заявление от Энди Бернема — не говоря уже о Белом доме?» — отметил Джонсон, комментируя заявление президента Франции.

Ранее Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость продолжать финансовую и военную поддержку Украины зимой, предостерег западных партнеров от попыток заставить Киев пойти на несправедливый мир, который лишь заложит основу для новой агрессии.

Источник: интернет-издание «Главком» со ссылкой на посты Бориса Джонсона и Эммануэля Макрона в соцсети X.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американские переговорщики во время последнего раунда мирных переговоров в Абу-Даби подняли вопрос о возможном выходе Украины из Донбасса в обмен на вступление в НАТО.

Председатель разведывательного комитета Сената США, республиканец Том Коттон, раскритиковал требование России отвести силы НАТО от границ Альянса.

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