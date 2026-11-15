Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson podkreślił, że jedynym skutecznym sposobem na zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie jest jasne stanowisko Zachodu w sprawie przystąpienia Kijowa do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

„Bardzo cieszy mnie, że Emmanuel Macron ponownie oświadcza, iż miejsce Ukrainy jest w samym sercu NATO. Właśnie takiej jasności potrzebujemy. Właśnie to powinien usłyszeć Putin. Kiedy usłyszymy podobne oświadczenie od Andy’ego Bernama – nie mówiąc już o Białym Domu?” – zaznaczył Johnson, komentując oświadczenie prezydenta Francji.

Wcześniej Emmanuel Macron podkreślił konieczność kontynuowania wsparcia finansowego i wojskowego dla Ukrainy w okresie zimowym, ostrzegając zachodnich partnerów przed próbami zmuszania Kijowa do zawarcia niesprawiedliwego pokoju, który jedynie stworzyłby podwaliny pod nową agresję.

Źródło: serwis internetowy „Glavkom” z odniesieniem do wpisów Borisa Johnsona i Emmanuela Macrona w serwisie społecznościowym X.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że amerykańscy negocjatorzy podczas ostatniej rundy rozmów pokojowych w Abu Zabi poruszyli kwestię ewentualnego wycofania się Ukrainy z Donbasu w zamian za przystąpienie do NATO.

Przewodniczący Komisji Wywiadu Senatu USA, republikanin Tom Cotton, skrytykował żądanie Rosji dotyczące wycofania sił NATO z granic Sojuszu.

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