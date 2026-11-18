W Mołdawii planuje się sprzedaż pięciu nieruchomości skonfiskowanych u zbiegłego prorosyjskiego oligarchy Ilana Shora, skazanego za oszustwo bankowe na dużą skalę. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 31,5 mln lei mołdawskich.

Aukcja zaplanowana jest na 2 grudnia 2026 roku. Na aukcji wystawione zostaną mieszkania oraz niedokończony budynek mieszkalny w Kiszyniowie.

Łączna wartość majątku stanowi zaledwie około 0,6% z 5,2 mld lei, które Szor jest zobowiązany zwrócić państwu na mocy wyroku sądu. Nawet jeśli wszystkie obiekty zostaną sprzedane po cenie wywoławczej, uzyskane środki wystarczą jedynie na pokrycie niewielkiej części długu.

Ilana Shora został ostatecznie skazany na 15 lat pozbawienia wolności za udział w zakrojonej na szeroką skalę defraudacji środków z systemu bankowego Mołdawii. Opuścił jednak kraj i ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą.

Shor znany jest również z działalności politycznej i powiązań z Rosją. Władze mołdawskie oskarżały powiązane z nim struktury o próby destabilizacji sytuacji w kraju oraz ingerencję w procesy polityczne.

Źródło: Moldova Liberă.

Sąd w Kiszyniowie aresztował zaocznie na 30 dni zbiegłego mołdawskiego oligarchy Ilana Shora, podejrzanego o udział w zakrojonej na szeroką skalę defraudacji środków z banku Banca de Economii.

Izba Apelacyjna Mołdawii podjęła decyzję o rozwiązaniu czterech ugrupowań politycznych, które są uważane za następców populistycznej i prorosyjskiej partii „Shor”. Ich działalność została wstrzymana po orzeczeniu krajowego Trybunału Konstytucyjnego.

W Kiszyniowie sąd wydał wyrok w sprawie nielegalnego finansowania partii politycznej „Szans”, którą wiąże się z prorosyjskim oligarchą-zbiegłym Ilanem Shorem.

Czytaj nas na