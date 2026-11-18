摩尔多瓦正准备出售五处房产，这些房产是从因大规模银行诈骗罪被判刑的亲俄在逃寡头伊兰·肖拉处没收的。 这些房产的起拍价为3150万摩尔多瓦列伊。

拍卖定于2026年12月2日举行。待拍标的包括位于基希讷乌的公寓及一栋未完工的住宅楼。

这些财产的总价值仅占肖拉根据法院判决必须向国家返还的52亿列伊的约0.6%。即使所有房产均以起拍价售出，所得款项也仅能偿还债务的一小部分。

伊拉纳·肖尔因参与大规模侵吞摩尔多瓦银行系统资金，最终被判处15年有期徒刑。但他已逃离该国，目前在国外躲避司法追诉。

肖拉还因政治活动及与俄罗斯的联系而闻名。摩尔多瓦当局曾指控与其有关联的组织企图破坏该国局势稳定，并干涉其国内政治进程。

来源：《Moldova Liberă》。

基希讷乌法院对涉嫌参与Banca de Economii银行大规模挪用资金案的摩尔多瓦在逃寡头伊兰·肖尔作出缺席逮捕裁决，判处其30天拘留。

摩尔多瓦上诉法院裁定解散四个被视为民粹主义和亲俄政党肖尔党继承者的政治团体。该党在摩尔多瓦宪法法院作出裁决后已停止活动。

基希讷乌法院就机会政党非法融资案作出判决，该政党被认为与逃亡的亲俄寡头伊兰·肖尔有关联。

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