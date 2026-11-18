В Молдове готовятся к продаже пяти объектов недвижимости, конфискованных у пророссийского олигарха-беглеца Илана Шора, которого осудили за крупное банковское мошенничество. Стартовая стоимость имущества составляет 31,5 млн молдавских леев.

Аукцион запланирован на 2 декабря 2026 года. На торги будут выставлены квартиры и недостроенный жилой дом в Кишиневе.

Общая стоимость имущества составляет лишь около 0,6% от 5,2 млрд леев, которые Шор обязан вернуть государству по решению суда. Даже если все объекты продадут по стартовой цене, полученных средств хватит лишь на незначительную часть долга.

Илана Шора окончательно приговорили к 15 годам лишения свободы за участие в масштабном хищении средств из банковской системы Молдовы. Однако он покинул страну и скрывается от правосудия за рубежом.

Шор также известен своей политической деятельностью и связями с Россией. Молдавские власти обвиняли связанные с ним структуры в попытках дестабилизировать ситуацию в стране и вмешательстве во внутриполитические процессы.

Источник: Moldova Liberă.

Суд в Кишиневе заочно арестовал на 30 суток беглого молдавского олигарха Илана Шора, которого подозревают в причастности к масштабному хищению средств из банка Banca de Economii.

Апелляционная палата Молдовы приняла решение о роспуске четырёх политических сил, которые считаются преемниками популистской и пророссийской партии «Шор». Её деятельность была прекращена после решения Конституционного суда страны.

В Кишиневе суд вынес приговор по делу о незаконном финансировании политической партии «Шанс», которую связывают с пророссийским олигархом-беглецом Иланом Шором.

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