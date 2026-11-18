W USA Paris Hilton wraz z członkiniami Izby Reprezentantów Alexandrią Ocasio-Cortez i Laurel Lee wystąpiła na Kapitolu w Waszyngtonie, wzywając Izbę Reprezentantów do uchwalenia Defiance Act. Projekt ma przyznać ofiarom seksualnych deepfake’ów AI prawo do wnoszenia pozwów cywilnych przeciwko osobom, które tworzą lub rozpowszechniają takie treści bez zgody.

Jak informuje CNBC, Senat USA w styczniu 2026 roku jednogłośnie zatwierdził najnowszą wersję projektu ustawy. Izba Reprezentantów nadal jednak nad nim nie głosowała. Ocasio-Cortez przedstawiła ponadpartyjny odpowiednik dokumentu w Izbie Reprezentantów w maju 2025 roku, po czym został on skierowany do Komisji Sądownictwa.

Cywilna ochrona ofiar

Defiance Act ma wyeliminować luki w prawie federalnym dotyczącym sfabrykowanych obrazów i nagrań wideo o charakterze seksualnym. W razie uchwalenia poszkodowani będą mogli pozywać osoby, które tworzą, rozpowszechniają, publikują, zamawiają lub grożą rozpowszechnieniem takich treści bez zgody danej osoby. Będą także mogli domagać się zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz nakazu sądowego usunięcia materiałów.

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Hilton oświadczyła, że technologia umożliwia przekształcenie zwykłego zdjęcia w wyraźnie seksualny obraz lub nagranie wideo bez zgody danej osoby. Według niej firma zajmująca się ochroną tożsamości cyfrowej Loti AI, w której pełni funkcję dyrektorki ds. rzecznictwa, wykryła ponad 100 tys. wyraźnie seksualnych deepfake’ów z jej wizerunkiem i pomogła usunąć ponad 60 tys. z nich.

Obowiązujące przepisy i poparcie

W maju 2025 roku prezydent Trump podpisał Take It Down Act, który uczynił przestępstwem federalnym określone przypadki rozpowszechniania intymnych obrazów bez zgody, w tym deepfake’ów generowanych przez AI. Platformy objęte ustawą muszą usuwać takie treści oraz znane identyczne kopie w ciągu 48 godzin od otrzymania prawidłowego wniosku.

Zwolennicy Defiance Act uważają, że obowiązująca ustawa nie zapewnia poszkodowanym odrębnego mechanizmu dochodzenia roszczeń cywilnych i w dużej mierze opiera się na prokuratorach federalnych. Według Association to Prevent Sexual Violence projekt ma 117 poparć, w tym ze strony Microsoftu, Snap i organizacji praw człowieka. W czerwcu 2026 roku OpenAI została pierwszą firmą z branży AI, która poparła inicjatywę. Projekt ma obecnie 70 współautorów w Izbie Reprezentantów: po 35 demokratów i republikanów.

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