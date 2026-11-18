В США Пэрис Хилтон вместе с членами Палаты представителей Александрией Окасио-Кортес и Лорел Ли выступила на Капитолийском холме в Вашингтоне с призывом к Палате представителей принять законопроект Defiance Act. Документ должен предоставить жертвам сексуальных ИИ-дипфейков право подавать гражданские иски против лиц, создающих или распространяющих такой контент без согласия.

Как сообщает CNBC, Сенат США в январе 2026 года единогласно одобрил последнюю версию законопроекта. В то же время Палата представителей до сих пор не голосовала по нему. Окасио-Кортес внесла двухпартийный аналог документа в Палату представителей в мае 2025 года, после чего его передали в юридический комитет.

Гражданская защита жертв

Defiance Act должен устранить пробелы в федеральном законодательстве о сексуализированных поддельных изображениях и видео. В случае принятия пострадавшие смогут подавать иски к тем, кто создает, распространяет, публикует, заказывает или угрожает распространить такой контент без согласия человека. Они также смогут требовать возмещения судебных расходов и судебного предписания об удалении материалов.

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Хилтон заявила, что технология позволяет превратить обычную фотографию в откровенное изображение или видео без согласия человека. По ее словам, компания по защите цифровой идентичности Loti AI, где она занимает должность руководительницы направления адвокации, выявила более 100 тысяч откровенных дипфейков с ее изображением и помогла удалить более 60 тысяч из них.

Действующие нормы и поддержка

В мае 2025 года президент Трамп подписал Take It Down Act, который сделал федеральным преступлением отдельные случаи распространения интимных изображений без согласия, в том числе сгенерированных ИИ-дипфейков. Платформы, на которые распространяется действие закона, должны удалять такой контент и известные идентичные копии в течение 48 часов после получения надлежащего запроса.

Сторонники Defiance Act считают, что действующий закон не предоставляет пострадавшим отдельного механизма гражданского иска и в значительной степени полагается на федеральных прокуроров. По данным Ассоциации по предотвращению сексуального насилия, законопроект имеет 117 поддержек, в том числе от Microsoft, Snap и правозащитных организаций. В июне 2026 года OpenAI стала первой компанией в сфере ИИ, поддержавшей инициативу. Сейчас у законопроекта 70 соавторов в Палате представителей: по 35 демократов и республиканцев.

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