У США Паріс Гілтон разом із членкинями Палати представників Александрії Окасіо-Кортес і Лорел Лі виступила на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні із закликом до Палати представників ухвалити законопроєкт Defiance Act. Документ має надати жертвам сексуальних ШІ-дипфейків право подавати цивільні позови проти осіб, які створюють або поширюють такий контент без згоди.

Як повідомляє CNBC, Сенат США у січні 2026 року одностайно схвалив останню версію законопроєкту. Водночас Палата представників досі не голосувала за нього. Окасіо-Кортес внесла двопартійний аналог документа до Палати представників у травні 2025 року, після чого його передали до юридичного комітету.

Цивільний захист жертв

Defiance Act має усунути прогалини у федеральному законодавстві щодо сексуалізованих фальшивих зображень і відео. У разі ухвалення потерпілі зможуть позиватися до тих, хто створює, поширює, публікує, замовляє або погрожує поширити такий контент без згоди людини. Також вони зможуть вимагати відшкодування судових витрат і судового припису про видалення матеріалів.

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Гілтон заявила, що технологія дає змогу перетворити звичайне фото на відверте зображення чи відео без згоди людини. За її словами, компанія із захисту цифрової ідентичності Loti AI, де вона обіймає посаду керівниці напряму адвокації, виявила понад 100 тисяч відвертих дипфейків із її зображенням і допомогла видалити понад 60 тисяч із них.

Чинні норми та підтримка

У травні 2025 року президент Трамп підписав Take It Down Act, який зробив федеральним злочином окремі випадки поширення інтимних зображень без згоди, зокрема згенерованих ШІ-дипфейків. Платформи, на які поширюється дія закону, мають видаляти такий контент і відомі ідентичні копії протягом 48 годин після отримання належного запиту.

Прихильники Defiance Act вважають, що чинний закон не надає потерпілим окремого механізму цивільного позову та значною мірою покладається на федеральних прокурорів. За даними Асоціації із запобігання сексуальному насильству, законопроєкт має 117 підтримок, зокрема від Microsoft, Snap і правозахисних організацій. У червні 2026 року OpenAI стала першою компанією у сфері ШІ, що підтримала ініціативу. Наразі законопроєкт має 70 співавторів у Палаті представників: по 35 демократів і республіканців.

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