在美国，Paris Hilton与众议员Alexandria Ocasio-Cortez和Laurel Lee一道在华盛顿国会山发表讲话，呼吁众议院通过《Defiance Act》法案。该法案将赋予性化AI深度伪造受害者提起民事诉讼的权利，可起诉未经同意制作或传播此类内容的人。

据CNBC报道，美国参议院于2026年1月一致通过了该法案的最新版本。不过，众议院至今尚未就其进行表决。Ocasio-Cortez于2025年5月向众议院提出了该文件的两党版本，随后该法案被移交司法委员会。

对受害者的民事保护

《Defiance Act》旨在填补联邦立法中有关性化虚假图像和视频的漏洞。若获得通过，受害者将能够起诉未经本人同意制作、传播、发布、订制或威胁传播此类内容的人。他们还可以要求赔偿诉讼费用，并申请法院命令删除相关材料。

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Hilton表示，这项技术能够在未经本人同意的情况下，将一张普通照片变成露骨图像或视频。她表示，数字身份保护公司Loti AI已发现超过10万份含有其形象的露骨深度伪造内容，并协助删除其中超过6万份；她在该公司担任倡导事务负责人。

现行规定与支持

2025年5月，特朗普总统签署了《Take It Down Act》，该法案将某些未经同意传播私密图像的行为定为联邦犯罪，其中包括由AI生成的深度伪造内容。受该法律约束的平台必须在收到适当请求后48小时内删除此类内容及已知的相同副本。

《Defiance Act》的支持者认为，现行法律没有为受害者提供单独的民事诉讼机制，并在很大程度上依赖联邦检察官。根据防止性暴力协会的数据，该法案获得了117项支持，其中包括微软、Snap和人权组织。2026年6月，OpenAI成为首家支持该倡议的AI公司。目前，该法案在众议院有70名共同提案人：35名民主党人和35名共和党人。

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