Szwajcaria zgodziła się zwrócić Uzbekistanowi 252,5 mln dolarów z majątku Gulnary Karimowej – starszej córki pierwszego prezydenta kraju, Islama Karimowa, skazanej za korupcję.

Chodzi o środki uzyskane w sposób niezgodny z prawem i wcześniej skonfiskowane przez władze szwajcarskie.

Pieniądze zostaną zwrócone republice za pośrednictwem funduszu powierniczego „Ishonch-2030”, utworzonego przy udziale ONZ w celu przejrzystego zarządzania środkami wpływającymi do kraju. Nowa umowa między Uzbekistanem a Szwajcarią rozpoczyna drugi etap strategii podziału środków funduszu.

Zgodnie z zatwierdzonym planem środki zostaną wykorzystane na realizację projektów społecznych przy udziale organizacji ONZ i Banku Światowego.

W szczególności część środków zostanie przeznaczona na rozwój systemu opieki zdrowotnej. Chodzi o poprawę opieki medycznej nad dziećmi i młodzieżą, wczesną korekcję schorzeń oraz leczenie nowotworów.

Środki zostaną również wykorzystane w dziedzinie edukacji. Wśród planowanych kierunków znajdują się:

budowa szkoły;

cyfryzacja systemu edukacji;

podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

Priorytetowo traktowane będą obszary wiejskie oraz grupy społeczne znajdujące się w trudnej sytuacji. Nad celowym wykorzystaniem środków będą czuwać przedstawiciele społeczeństwa zaangażowani w mechanizmy nadzorcze.

W ten sposób zwrot kwoty 252,5 mln dolarów stanie się kolejnym etapem przekazania Uzbekistanowi aktywów związanych ze sprawą korupcyjną Gulnary Karimowej.

Informację tę podało Ministerstwo Gospodarki i Finansów Uzbekistanu.

Córka byłego prezydenta Uzbekistanu Islama Karimowa została aresztowana przez organy ścigania. Prokuratura Generalna Uzbekistanu poinformowała, że Gulnara Karimowa jest oskarżona na podstawie sześciu artykułów kodeksu karnego.

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Prokuratura Generalna Uzbekistanu odzyskały z Francji aktywa córki byłego prezydenta kraju, Gulnary Karimowej, o wartości 10 mln dolarów.

Czytaj nas na