Швейцария согласилась вернуть Узбекистану 252,5 млн долларов из активов Гульнары Каримовой — старшей дочери первого президента страны Ислама Каримова, осужденной за коррупцию.

Речь идет о средствах, полученных незаконным путем и ранее конфискованных швейцарскими властями.

Деньги будут возвращены в республику через трастовый фонд «Ишонч-2030», созданный при участии ООН для прозрачного управления средствами, поступающими в страну. Новое соглашение между Узбекистаном и Швейцарией знаменует начало второго этапа стратегии распределения ресурсов фонда.

Согласно утвержденному плану, средства будут использованы для реализации социальных проектов при участии организаций ООН и Всемирного банка.

В частности, часть финансирования будет направлена на развитие системы здравоохранения. Речь идет об улучшении медицинской помощи детям и подросткам, ранней коррекции заболеваний и лечении онкологических заболеваний.

Также средства будут использованы в сфере образования. Среди запланированных направлений:

строительство школы;

цифровизация системы образования;

повышение квалификации педагогов.

Приоритет будет отдаваться сельским районам и социально уязвимым категориям населения. За целевым использованием средств будут следить представители общественности, вовлеченные в надзорные механизмы.

Таким образом, возврат $252,5 млн станет очередным этапом передачи Узбекистану активов, связанных с коррупционным делом Гульнары Каримовой.

Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов Узбекистана.

Дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова была арестована правоохранительными органами. В Генеральной прокуратуре Узбекистана сообщили, что Гульнаре Каримовой предъявлены обвинения по шести статьям Уголовного кодекса.

Министерство юстиции и Генеральная прокуратура Узбекистана вернули из Франции активы дочери бывшего президента страны Гульнары Каримовой на сумму 10 млн долларов.

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