Швейцария вернет Узбекистану 252,5 млн долларов активов дочери экс-президента Каримова
Швейцария согласилась вернуть Узбекистану 252,5 млн долларов из активов Гульнары Каримовой — старшей дочери первого президента страны Ислама Каримова, осужденной за коррупцию.
Речь идет о средствах, полученных незаконным путем и ранее конфискованных швейцарскими властями.
Деньги будут возвращены в республику через трастовый фонд «Ишонч-2030», созданный при участии ООН для прозрачного управления средствами, поступающими в страну. Новое соглашение между Узбекистаном и Швейцарией знаменует начало второго этапа стратегии распределения ресурсов фонда.
Согласно утвержденному плану, средства будут использованы для реализации социальных проектов при участии организаций ООН и Всемирного банка.
В частности, часть финансирования будет направлена на развитие системы здравоохранения. Речь идет об улучшении медицинской помощи детям и подросткам, ранней коррекции заболеваний и лечении онкологических заболеваний.
Также средства будут использованы в сфере образования. Среди запланированных направлений:
строительство школы;
цифровизация системы образования;
повышение квалификации педагогов.
Приоритет будет отдаваться сельским районам и социально уязвимым категориям населения. За целевым использованием средств будут следить представители общественности, вовлеченные в надзорные механизмы.
Таким образом, возврат $252,5 млн станет очередным этапом передачи Узбекистану активов, связанных с коррупционным делом Гульнары Каримовой.
Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов Узбекистана.
Дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова была арестована правоохранительными органами. В Генеральной прокуратуре Узбекистана сообщили, что Гульнаре Каримовой предъявлены обвинения по шести статьям Уголовного кодекса.
Министерство юстиции и Генеральная прокуратура Узбекистана вернули из Франции активы дочери бывшего президента страны Гульнары Каримовой на сумму 10 млн долларов.