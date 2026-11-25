瑞士同意将古尔纳拉·卡里莫娃——该国首任总统伊斯拉姆·卡里莫夫的大女儿，因腐败罪被判刑——的2.525亿美元资产归还乌兹别克斯坦。

这笔资金系通过非法途径获得，此前已被瑞士当局没收。

这笔资金将通过“伊什翁奇-2030”信托基金返还给乌兹别克斯坦，该基金是在联合国的参与下设立的，旨在对流入该国的资金进行透明管理。 乌兹别克斯坦与瑞士之间达成的这项新协议，标志着该基金资源分配战略进入第二阶段。

根据已批准的计划，这些资金将用于实施由联合国机构和世界银行参与的社会项目。

具体而言，部分资金将用于发展医疗卫生体系，包括改善儿童和青少年的医疗服务、疾病的早期干预以及癌症治疗。

此外，资金还将用于教育领域。计划中的项目包括：

学校建设；

教育系统的数字化；

教师专业能力提升。

将优先考虑农村地区和社会弱势群体。参与监督机制的公众代表将监督资金的专项使用情况。

因此，这笔2.525亿美元的返还，将成为向乌兹别克斯坦移交与古尔纳拉·卡里莫娃腐败案相关资产的又一阶段。

乌兹别克斯坦经济和财政部通报了这一消息。

乌兹别克斯坦前总统伊斯兰·卡里莫夫的女儿已被执法部门逮捕。乌兹别克斯坦总检察长办公室表示，古尔纳拉·卡里莫娃被指控违反《刑法》中的六项罪名。

乌兹别克斯坦司法部和总检察长办公室从法国追回了该国前总统之女古尔纳拉·卡里莫娃价值1000万美元的资产。

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