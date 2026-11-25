企业代表称，支付服务提供商Transfr Solution拖欠款项，据他们表示，该公司已拖欠总额超过33万欧元的款项长达八个月之久。

该公司拒绝退款，理由是资金被其一家分包商——Netsellerpay以及八家银行冻结。

声明中提到的金融机构包括：

Guava Pay；

Ozan；

T-Pro；

Pal Wallet；

I-Card；

另外三家银行，其名称暂不公开。

起初，Transfr Solution曾表示预计在半年后，即2026年9月，将全额退还资金。然而，随着该日期的临近，还款期限却一再推迟。

据该服务商解释，资金被冻结据称是因其渠道被处以罚款所致。与此同时，声明的发布者强调，他们的品牌与这些罚款毫无关系，据他们称，服务商本人也证实了这一点。 他们还声称，Transfr Solution 事先已知晓资金冻结一事，却未向客户通报，并继续收取他们的款项。

2026年5月底，自称Citigate首席法律官的David Savell（@Dsavell）加入了沟通。据声明作者称，Transfr Solution公司已授权他处理资金解冻事宜。

起初，David Savell曾两次就该情况发送法律说明：

5月，他告知此事已由他负责处理，所有资金将于9月支付。 9月，他声称资金尚未全额到账，但团队正在尽一切努力获取资金，并开始向所有受影响的商户进行“公平分配”。

随后在一次电话交谈中，David Savell表示资金无法全额支付，但他手中已掌握一定数额的款项。与此同时，他并未解释为何无法将这笔钱转出。

公司代表的官方立场是，David正在等待剩余资金到账，以便一次性完成所有款项的发放。 请愿书的起草者对这一逻辑表示质疑，并询问：既然部分资金已经到位，为何不能分批支付？

据请愿书作者指出，截至2026年11月底，自付款延迟以来已过去八个多月，距离承诺的解决期限也已超过两个月。

在此期间，David Savell和Transfr Solution团队在未提供任何书面证明的情况下，仍一再承诺将尽快清偿欠款。

David Savell的最后一条消息发于11月6日。当时他声称，当晚将把其名下所有可用资金转账给Transfr团队。 他并未透露这笔资金的具体数额。经核算后，Transfr团队本应将款项转给受影响的客户。然而，据请愿书作者称，最终并未发生任何转账。

目前，据申诉人称，Transfr Solution团队正无视他们的消息。与此同时，他们所称的公司受托人兼律师David Savell，据称在最后一条消息中转而进行人身攻击，此后也停止了回复。 请愿书作者表示，他们附上了聊天记录的截图。

受害者请求Netsellerpay的代表及上述银行方面与他们取得联系，并就资金被冻结一事作出解释。

他们呼吁Transfr Solution公开回应相关指控，并参与公开解决此事。据申诉人称，他们长期以来一直试图直接与该公司协商解决问题，但未果。

在他们所知的Transfr Solution代表中，包括CSO Matt、联合创始人Jhon、Nick Yung以及Citigate首席法律官David Savell。

Psp judges chat中的用户报告了这一情况。

此前，GigaGroup联合创始人纳扎里·库罗乔科曾阐述了乌克兰如何减少对国外服务提供商的依赖。

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