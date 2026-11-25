Представители бизнеса заявили о задержке выплат со стороны платежного провайдера Transfr Solution, который, по их словам, уже восемь месяцев удерживает средства на общую сумму более 330 000 евро.

Компания отказывается возвращать деньги, объясняя это тем, что средства заморожены у одного из её субпровайдеров — Netsellerpay — и восьми банков.

Среди финансовых учреждений, упомянутых в заявлении:

Guava Pay;

Ozan;

T-Pro;

Pal Wallet;

I-Card;

еще три банка, названия которых не разглашаются.

Изначально в Transfr Solution называли ориентировочные сроки возврата всей суммы — через полгода, в сентябре 2026 года. Однако после наступления этой даты сроки начали переносить.

По объяснению провайдера, замораживание средств якобы произошло из-за штрафов на его канале. В то же время авторы заявления подчеркивают, что их бренды не имеют никакого отношения к этим штрафам, что, по их словам, подтверждает и сам провайдер. Также они утверждают, что Transfr Solution заранее знала о замораживании средств, но не сообщила об этом клиентам и продолжала принимать от них деньги.

В конце мая 2026 года к обсуждению присоединился Дэвид Савелл (@Dsavell), представившийся главным юридическим директором Citigate. По словам авторов обращения, компания Transfr Solution уполномочила его заниматься вопросом размораживания средств.

Сначала Дэвид Савелл дважды присылал юридические разъяснения по поводу сложившейся ситуации:

В мае он сообщил, что вопрос находится под его контролем, а все средства должны быть выплачены в сентябре. В сентябре заявил, что деньги до сих пор не поступили в полном объеме, однако команда делает всё возможное, чтобы получить их и начать «честное распределение» между всеми пострадавшими мерчандами.

Впоследствии во время телефонного разговора Дэвид Савелл сообщил, что средства не будут выплачены в полном объеме, но определённая сумма уже находится в его распоряжении. При этом он не объяснил, почему не может перечислить эти деньги.

Официальная позиция представителей компании заключается в том, что Дэвид ожидает поступления остальных средств, чтобы начать все выплаты одновременно. Авторы обращения ставят под сомнение такую логику и спрашивают, почему нельзя осуществлять постепенные выплаты, если часть денег уже имеется в наличии.

По состоянию на конец ноября 2026 года, как отмечают авторы заявления, с момента задержки расчетов прошло более восьми месяцев, а с обещанного срока урегулирования ситуации — более двух месяцев.

За это время Дэвид Савелл и команда Transfr Solution, не предоставляя никаких документальных подтверждений, продолжали обещать как можно скорее погасить задолженность.

Последнее сообщение от Дэвида Савелла поступило 6 ноября. Тогда он заявил, что в тот же вечер перечислит команде Transfr всю сумму, которая находится в его распоряжении. Размер этих средств он не раскрыл. После подсчётов команда Transfr должна была перечислить деньги пострадавшим клиентам. Однако, по словам авторов обращения, никаких переводов так и не произошло.

В настоящее время, как утверждают заявители, команда Transfr Solution игнорирует их сообщения. В то же время Дэвид Савелл, которого они называют доверенным лицом компании и юристом, в последнем сообщении, по их словам, перешел на оскорбления, после чего также перестал отвечать. Авторы обращения заявили, что прилагают скриншот переписки.

Пострадавшие просят представителей Netsellerpay и упомянутых банков выйти на связь и предоставить объяснения относительно замораживания средств.

Они призывают Transfr Solution публично ответить на обвинения и присоединиться к открытому урегулированию ситуации. По словам заявителей, они долгое время пытались решить вопрос напрямую с компанией, однако это не дало результата.

Среди известных им представителей Transfr Solution называют Matt, CSO, Jhon, соучредитель, Nick Yung, David Savell, главный юридический директор Citigate.

Об этом сообщают пользователи в чате Psp judges.

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