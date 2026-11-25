Przedstawiciele branży poinformowali o opóźnieniach w wypłatach ze strony dostawcy usług płatniczych Transfr Solution, który – jak twierdzą – już od ośmiu miesięcy wstrzymuje środki o łącznej wartości ponad 330 000 euro.

Firma odmawia zwrotu pieniędzy, tłumacząc to tym, że środki zostały zamrożone u jednego z jej podwykonawców – Netsellerpay – oraz w ośmiu bankach.

Wśród instytucji finansowych wymienionych w oświadczeniu znajdują się:

Guava Pay;

Ozan;

T-Pro;

Pal Wallet;

I-Card;

trzy kolejne banki, których nazwy nie zostały ujawnione.

Początkowo firma Transfr Solution podawała orientacyjny termin zwrotu całej kwoty – za pół roku, we wrześniu 2026 roku. Jednak po upływie tego terminu zaczęto go przesuwać.

Zgodnie z wyjaśnieniami dostawcy, zamrożenie środków miało rzekomo nastąpić z powodu kar na jego kanale. Jednocześnie autorzy oświadczenia podkreślają, że ich marki nie mają żadnego związku z tymi karami, co, jak twierdzą, potwierdza również sam dostawca. Twierdzą oni również, że firma Transfr Solution z wyprzedzeniem wiedziała o zamrożeniu środków, ale nie poinformowała o tym klientów i nadal przyjmowała od nich pieniądze.

Pod koniec maja 2026 roku do rozmowy włączył się David Savell (@Dsavell), który przedstawił się jako dyrektor ds. prawnych w Citigate. Według autorów oświadczenia firma Transfr Solution upoważniła go do zajęcia się kwestią odblokowania środków.

Początkowo David Savell dwukrotnie przesłał prawne wyjaśnienia dotyczące tej sytuacji:

W maju poinformował, że sprawa znajduje się pod jego kontrolą, a wszystkie środki mają zostać wypłacone we wrześniu. We wrześniu stwierdził, że pieniądze nadal nie wpłynęły w pełnej wysokości, jednak zespół robi wszystko, co w jego mocy, aby je uzyskać i rozpocząć „uczciwy podział” między wszystkich poszkodowanych sprzedawców.

Następnie podczas rozmowy telefonicznej David Savell poinformował, że środki nie zostaną wypłacone w całości, ale pewna kwota jest już do jego dyspozycji. Jednocześnie nie wyjaśnił, dlaczego nie może przelać tych pieniędzy.

Oficjalne stanowisko przedstawicieli firmy jest takie, że David oczekuje na wpłynięcie pozostałej części środków, aby rozpocząć wszystkie wypłaty jednocześnie. Autorzy oświadczenia podają w wątpliwość tę logikę i pytają, dlaczego nie można dokonywać stopniowych wypłat, skoro część pieniędzy jest już dostępna.

Jak zauważają autorzy oświadczenia, na koniec listopada 2026 roku od momentu opóźnienia w rozliczeniach minęło ponad osiem miesięcy, a od obiecanego terminu rozwiązania sytuacji – ponad dwa miesiące.

W tym czasie David Savell i zespół Transfr Solution, nie przedstawiając żadnych dokumentów potwierdzających, nadal obiecywali jak najszybszą spłatę zadłużenia.

Ostatnia wiadomość od Davida Savella nadeszła 6 listopada. Stwierdził wówczas, że jeszcze tego samego wieczoru przeleje zespołowi Transfr całą kwotę, jaką ma do dyspozycji. Nie ujawnił jednak wysokości tych środków. Po dokonaniu obliczeń zespół Transfr miał przekazać pieniądze poszkodowanym klientom. Jednak, jak twierdzą autorzy petycji, żadne przelewy nie zostały zrealizowane.

Obecnie, jak twierdzą składający petycję, zespół Transfr Solution ignoruje ich wiadomości. Jednocześnie David Savell, którego określają jako osobę zaufaną firmy i prawnika, w ostatniej wiadomości, według ich słów, zaczął ich obrażać, po czym również przestał odpowiadać. Autorzy petycji oświadczyli, że załączają zrzut ekranu z korespondencji.

Poszkodowani proszą przedstawicieli Netsellerpay oraz wspomnianych banków o nawiązanie kontaktu i udzielenie wyjaśnień dotyczących zamrożenia środków.

Wzywają firmę Transfr Solution do publicznego ustosunkowania się do zarzutów i podjęcia działań na rzecz otwartego rozwiązania tej sytuacji. Według wnioskodawców przez długi czas próbowali rozwiązać tę sprawę bezpośrednio z firmą, jednak nie przyniosło to rezultatu.

Wśród znanych im przedstawicieli Transfr Solution wymieniają Matta, CSO, Jhona, współzałożyciela, Nicka Yunga oraz Davida Savella, dyrektora ds. prawnych Citigate.

Informują o tym użytkownicy na czacie Psp judges.

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