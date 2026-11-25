Интерпол отказался выдать международное «красное уведомление» в отношении двух граждан Сербии, подозреваемых в поджоге предприятия WB Electronics в польском городе Скаржиско-Каменна. Пожар произошел в конце августа 2026 года на заводе, где производят компоненты для беспилотников, в том числе для Украины. Польские следователи считают, что поджог мог быть диверсией в интересах иностранной разведки, однако Интерпол объяснил отказ необходимостью сохранять нейтралитет.

Польские правоохранители пытаются найти двух граждан Сербии, которых считают причастными к пожару на предприятии в Скаржиско-Каменной. После инцидента подозреваемые покинули территорию Польши, а их местонахождение до сих пор не установлено.

Пожар произошел в конце августа 2026 года на заводе WB Electronics. Это предприятие производит компоненты для беспилотников и поставляет продукцию, в частности, для нужд Украины. Польская прокуратура расследует инцидент как диверсию, совершенную в интересах иностранной разведки.

Что известно о поджоге завода

По данным следствия, пожар был устроен с помощью легковоспламеняющегося вещества. Камеры видеонаблюдения зафиксировали на территории предприятия человека в маске. Именно эти записи стали одним из материалов, которые изучают правоохранители.

Двум гражданам Сербии предъявлены подозрения в участии в организованной преступной группировке. По версии следствия, она действовала в интересах иностранной разведки и преследовала цель совершения преступлений террористического характера. После поджога оба иностранца выехали из Польши. С конца августа правоохранительные органы пытаются установить, где они находятся, однако пока безрезультатно.

Почему Интерпол отказал в международном розыске

Сначала суд в Кельце выдал в отношении подозреваемых европейский ордер на арест. Впоследствии суд в Кракове принял решение объявить их в розыск. Польские правоохранители также обратились в Интерпол, чтобы добиться международного розыска сербских граждан. Для этого они хотели использовать так называемое «красное уведомление». Оно позволяет полиции стран-участниц Интерпола получать информацию о разыскиваемом лице и содействовать его задержанию для последующей экстрадиции или других законных процедур.

Однако международная организация отказалась публиковать такое сообщение. По информации RMF24, в своём решении Интерпол сослался на необходимость соблюдения нейтралитета.

В организации обратили внимание на то, что речь идет о поджоге предприятия, которое производит компоненты для беспилотников и поставляет их в Украину. На фоне российско-украинской войны Интерпол считает, что в этом деле сложно гарантировать политическую нейтральность международного розыска. Таким образом, несмотря на решения польских судов и подозрения прокуратуры, Интерпол не стал объявлять двух граждан Сербии в международный розыск через свою систему.

В то же время отказ Интерпола не означает, что польское расследование прекращается или что подозреваемые оправданы. Польские правоохранительные органы и в дальнейшем могут использовать национальные и европейские механизмы розыска. Об этом сообщает польское издание RMF24.

В польском городе Скаржиско-Каменна следователи установили личности лиц, подозреваемых в поджоге предприятия WB Electronics, производящего комплектующие для дронов. Как сообщает RMF24, речь идет о женщине и мужчине — гражданах Сербии.

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