Австрийская прыгунья с трамплина Ева Пинкельниг вернется на Кубок мира на домашнем этапе в Хинценбахе, Австрия. Ее включили в состав сборной Австрии после длительного перерыва, сообщает Interia Sport со ссылкой на Австрийский лыжный союз.

Возвращение после травмы

38-летняя Пинкельниг в последний раз выступала на международной арене в сентябре 2025 года во время этапа летнего Гран-при в Предаццо. В финальной серии она прыгнула на 97,5 метра, однако после приземления потеряла равновесие и упала.

После обследования у спортсменки выявили разрыв передней крестообразной связки, повреждения медиального и латерального менисков, а также хряща левого колена. Пинкельниг не вошла в состав команды на стартовый этап Кубка мира в Лиллехаммере.

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Состав Австрии на этап в Хинценбахе

Вместе с Пинкельниг на домашних соревнованиях должны выступить Лиза Феттнер, Софи Котбауэр, Юлия Мюльбахер, Сара Покорни, Пиа Штюц, Луиза Тричер и Ханна Вигеле.

В ближайший уикенд Кубка мира мужские и женские соревнования пройдут в разных странах: мужчины будут прыгать в Руке, а женщины — в австрийском Хинценбахе. В начале декабря оба турнира продолжатся в Висле.

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