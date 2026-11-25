Austriacka skoczkini narciarska Eva Pinkelnig wróci do Pucharu Świata podczas domowych zawodów w Hinzenbach w Austrii. Została włączona do reprezentacji Austrii po długiej przerwie, informuje Interia Sport, powołując się na Austriacki Związek Narciarski.

Powrót po kontuzji

38-letnia Pinkelnig po raz ostatni wystąpiła na arenie międzynarodowej we wrześniu 2025 roku podczas zawodów Letniego Grand Prix w Predazzo. W serii finałowej skoczyła 97,5 metra, jednak po lądowaniu straciła równowagę i upadła.

Po badaniach u zawodniczki stwierdzono zerwanie więzadła krzyżowego przedniego, uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej i bocznej, a także chrząstki lewego kolana. Pinkelnig nie znalazła się w składzie na inauguracyjne zawody Pucharu Świata w Lillehammer.

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Skład Austrii na zawody w Hinzenbach

Wraz z Pinkelnig w domowych zawodach mają wystąpić Lisa Fettner, Sophie Kothbauer, Julia Mühlbacher, Sara Pokorny, Pia Stütz, Luisa Tricher i Hannah Wiegele.

Podczas najbliższego weekendu Pucharu Świata zawody mężczyzn i kobiet odbędą się w różnych krajach: mężczyźni będą skakać w Ruce, a kobiety w austriackim Hinzenbach. Na początku grudnia oba turnieje będą kontynuowane w Wiśle.

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