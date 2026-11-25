Ministerstwo Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych poinformowało, że 52-letni obywatel Federacji Rosyjskiej Aleksander Suworow, który wcześniej mieszkał w Szwecji i został ekstradowany do Stanów Zjednoczonych 15 października, przyznał się do zarzutu zmowy mającej na celu obejście sankcji gospodarczych wobec Rosji oraz nielegalnego dostarczania do Rosji amerykańskich komponentów mikroelektronicznych podwójnego zastosowania.

Według danych amerykańskiego resortu, od marca 2022 r. do kwietnia 2023 r. kierował nielegalną siecią zakupów za pośrednictwem firm-przykrywek w Hongkongu — w szczególności GS Group Limited — i przekazał amerykańskim firmom 72 tysiące dolarów, ukrywając ostatecznych odbiorców w Rosji.

Wśród nielegalnie zakupionych komponentów wymieniono wzmacniacze bezprzewodowe, które mogą być wykorzystywane w stacjach radarowych, modułach nawigacyjnych i systemach łączności wojskowej; o podejrzanej działalności poinformowała organy ścigania jedna z firm z północnego okręgu stanu Nowy Jork, gdzie w sądzie federalnym postawiono mu surowe zarzuty. Śledztwo prowadziły FBI i Departament Handlu USA, ogłoszenie wyroku wyznaczono na 29 marca 2027 r., a maksymalna kara za to przestępstwo wynosi do 20 lat pozbawienia wolności, grzywnę w wysokości do 1 miliona dolarów oraz trzy lata nadzoru po zwolnieniu.

Źródło: Głos Ameryki.

Główna Służba Wywiadowcza Ukrainy opublikowała informacje dotyczące 14 banków, pośredników finansowych i systemów płatniczych, które według danych wywiadu pomagają Rosji w przeprowadzaniu międzynarodowych rozliczeń z pominięciem sankcji.

Rada Europejska wprowadziła dodatkowe środki ograniczające wobec trzech osób fizycznych i dziewięciu osób prawnych zaangażowanych w import towarów objętych sankcjami do Rosji. Ponadto, według danych UE, brały one udział w obchodzeniu europejskich sankcji, w szczególności ograniczeń dotyczących handlu ropą naftową i operacji finansowych. Dodatkowe środki przewidują zamrożenie ich aktywów.

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