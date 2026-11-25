Министерство юстиции США сообщило, что 52-летний гражданин РФ Александр Суворов, ранее проживавший в Швеции и экстрадированный в США 15 октября, признал свою вину в сговоре с целью обхода экономических санкций против России и незаконной поставке американских микроэлектронных компонентов двойного назначения в РФ.

По данным американского ведомства, с марта 2022 года по апрель 2023 года он руководил нелегальной сетью закупок через подставные компании в Гонконге — в частности, GS Group Limited — и перечислил американским фирмам 72 тысячи долларов, скрывая конечных получателей в России.

Среди нелегально закупленных компонентов упоминаются беспроводные усилители, которые могут применяться в радиолокационных станциях, навигационных модулях и системах военной связи; о подозрительной активности правоохранительным органам сообщила одна из компаний в Северном округе штата Нью-Йорк, где против него были предъявлены обвинения в федеральном суде. Расследование вели ФБР и Министерство торговли США, вынесение приговора назначено на 29 марта 2027 года, а максимальное наказание за это преступление составляет до 20 лет лишения свободы, штраф до 1 миллиона долларов и три года надзора после освобождения.

Источник: Голос Америки.

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