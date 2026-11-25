美国司法部表示，现年52岁的俄罗斯公民亚历山大·苏沃洛夫此前居住在瑞典，并于10月15日被引渡至美国， 已对合谋规避针对俄罗斯的经济制裁以及向俄罗斯非法供应美国双用途微电子元件的指控表示认罪。

据美国司法部称， 2022年3月至2023年4月期间，他通过在香港的空壳公司（特别是GS Group Limited）操控非法采购网络，并向美国公司汇款7.2万美元， 同时隐瞒了俄罗斯境内的最终收货人。

在非法采购的组件中，提到了无线电放大器，这些放大器可用于雷达站、导航模块和军事通信系统； 纽约州北区的一家公司向执法部门报告了可疑活动，随后联邦法院对该案提出了严厉指控。 该案由联邦调查局（FBI）和美国商务部联合调查，定于2027年3月29日宣判，该罪行的最高刑罚为20年监禁、100万美元罚款以及出狱后三年监督。

来源：《美国之音》。

乌克兰情报总局公布了14家银行、金融中介机构和支付系统的信息，据情报部门称，这些机构协助俄罗斯绕过制裁进行国际结算。

欧洲理事会针对三名个人和九家法人实体实施了额外限制措施，这些主体涉嫌将受制裁商品进口至俄罗斯。 此外，据欧盟称，这些实体还参与了规避欧洲制裁的行为，特别是针对石油贸易和金融交易的限制。这些额外措施包括冻结其资产。

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