Ostatni zwiastun filmu „Avengers: Dzień Sądu Ostatecznego” (Avengers: Doomsday) osiągnął 563 mln wyświetleń w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery. Dzięki temu stał się drugim najpopularniejszym zwiastunem filmowym pod względem liczby wyświetleń w ciągu doby.

Jednocześnie zwiastun ten ustanowił absolutny rekord Disneya, stając się najpopularniejszym zwiastunem tej firmy w całej historii.

Zgodnie z opublikowanymi danymi zwiastun ten wyprzedził poprzedni teaser filmu, który w ciągu pierwszej doby obejrzano 503 mln razy. Przewyższył on również spot reklamowy filmu „Deadpool i Rosomak”, zaprezentowany podczas Super Bowl w 2024 roku, który zgromadził 365 mln wyświetleń, uwzględniając widzów telewizyjnych.

Pierwsze miejsce w rankingu zajmuje obecnie zwiastun filmu „Spider-Man: Brand New Day”. W ciągu pierwszych 24 godzin od premiery uzyskał on 718,6 mln wyświetleń.

Jednocześnie finałowy zwiastun filmu „Avengers: Dzień Sądu Ostatecznego” ponad trzykrotnie przewyższył wynik finałowego zwiastuna „Spider-Man: Brand New Day”. Ten ostatni w ciągu pierwszej doby obejrzano 131 mln razy.

Według danych magazynu, kampania reklamowa filmu „Avengers: Dzień sądu” zgromadziła już łącznie około 3,3 mld wyświetleń i 4,8 mln wzmianek w mediach społecznościowych. W statystyki wliczono ogłoszenia o udziale Roberta Downeya Jr., prezentację obsady, cztery zwiastuny postaci oraz zwiastuny filmu.

W ciągu pierwszej doby po premierze finałowy zwiastun zgromadził również prawie milion wzmianek w mediach społecznościowych. Pod tym względem stał się drugim najczęściej komentowanym zwiastunem filmowym od 2023 roku.

Informację tę podaje serwis The Times of India.

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